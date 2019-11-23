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Медики продолжают бороться за жизнь девушки, пострадавшей при стрельбе в Сухуме

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Медики продолжают бороться за жизнь девушки, пострадавшей при стрельбе в Сухуме

Сухум, 23 ноября. 22-летняя девушка Доминика Акиртава, пострадавшая во время перестрелки в центре абхазского города Сухум, все еще находится в тяжелом состоянии. Медики пока не могут сделать операцию.

«Она в крайне тяжелом состоянии. У нее падает давление. Операцию из-за этого не делали», — цитирует РИА Новости дежурного сотрудника больницы, где в настоящий момент находится пострадавшая.

Напомним, накануне в столице республики трое неустановленных преступников в масках, в камуфляже и с автоматическим оружием открыли беспорядочную стрельбу в сторону граждан, которые сидели за столом возле кафе «Санремо». В результате двое человек погибли, еще двое получили серьезные ранения.

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Источник: РИА Новости
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