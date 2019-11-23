Ученые из Финляндии узнали новую причину болезни Паркинсона

Хельсинки, 23 ноября. Болезнь Паркинсона может развиться у человека из-за лечения антибиотиками. К такому выводу пришли ученые из Финляндии, проведя обширное исследование.

Группа врачей в течение шести лет, с 1998 по 2014 год, наблюдала за воздействием антибиотиков на 13 тысячах 976 пациентах, которые страдали болезнью Паркинсона. Также под наблюдением экспертов находились более 40 тысяч здоровых людей. Опытным путем удалось выяснить, что антибиотики все-таки способны вызвать болезнь.

По словам руководителя научной группы Филипа Шеперьянса, у значительной части пациентов, страдающих от заболевания, патология возникала в кишечнике, до появления основных симптомов болезни, таких как тремор и медлительность.

«Бактериальный состав кишечника у людей с болезнью Паркинсона является аномальным, однако причина этого была неясна. Наши результаты показывают, что некоторые широко используемые антибиотики сильно влияют на микробиоту кишечника и могут иметь к этому отношение», — цитирует РИА Новости финского ученого, рассказавшему об исследованиях зарубежному медицинскому изданию MedicalXpress.

При этом установлено, что риск появления болезни Паркинсона сильнее всего у тех людей, кто принимает антибиотики широкого спектра, действующие против анаэробных бактерий и грибков.

Напомним, ранее ученые выяснили, что чрезмерное употребление сахара может повлечь за собой болезни Альцгеймера и Паркинсона.