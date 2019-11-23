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Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу

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Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу

Москва, 23 ноября. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, сообщает пресс-служба WADA.

В релизе WADA сообщается, что в конфиденциальном документе, который будет обсуждаться на исполкоме организации 9 декабря в Париже, рекомендуется направить уведомление в РУСАДА, в котором говорится о несоблюдении кодексу WADA, о серьезных последствиях этой ситуации, а также о предложениях по условиям восстановления.

Рекомендации комитета по соответствию были даны после рассмотрения 17 ноября отчета департамента расследования (Intelligence and Investigations) и независимых экспертов по ситуации со статусом РУСАДА. Исполком WADA соберется для вынесения решения по делу РУСАДА в начале декабря.

Ранее Россию заподозрили в якобы манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале года. После этого Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Российскому представительству было дано три недели для предоставления ответов на вопросы WADA, что и было сделано.

На данный момент российская сторона ожидает реакции Всемирного антидопингового агентства.

Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу

В октябре министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что ответы на уточняющие вопросы WADA, которые поступили в Минспорт России и РУСАДА, подготовили российские эксперты в области информационных технологий, передавал RT.

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