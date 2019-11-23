Россиянин прожил 17 лет с медицинской иглой в животе

Чебоксары, 23 ноября. Россиянин Николай Паков 17 лет прожил с медицинской иглой в животе. В 2002 году мужчина перенес операцию по удалению аппендикса, однако из-за врачебной ошибки хирургический инструмент оказался забыт в теле пациента.

Необъяснимые боли Николай стал испытывать сразу после операции. В течение многих лет он посещал врачей, однако ни один из них не мог понять в чем заключалась причина недомоганий. Специалисты предполагали развитие гастрита, панкреатита и других заболеваний. По рекомендациям врачей мужчина похудел на десять килограммов.

В 2019 году один из врачей отправил Николая на ренген, который показал наличие инородного предмета в теле пациента. Иглу из кишечника оперативно удалили.

«Я успокоился, домой приехал сразу уснул. А так спать не мог. За 17 лет я ФГДС проходил в год раза, колоноскопию несколько раз делал, и на всех результатах врачи писали, что все хорошо», — рассказал мужчина журналистам телеканала НТВ.

Восстановившись после продолжительных болей, мужчина решил пойти в суд чтобы добиться от врачей компенсации морального вреда, а также возмещения трат на ненужные лекарства. По словам адвоката, призвать к ответственности врачей вполне реально. Кроме того, судебно-медицинские эксперты подчеркивают, что игла, оставленная в теле Николая, могла привести к смерти мужчины.

Напомним, ранее врачи в Подмосковье удалили у пациента двухкилограммовую опухоль.