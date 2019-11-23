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Представитель Зеленского прокомментировал возможность силового «возвращения» Крыма

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Представитель Зеленского прокомментировал возможность силового «возвращения» Крыма

Киев, 23 ноября. Руководитель «представительства» президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий возвращения Крыма.

Ранее Кориневич сообщил о создании специальной рабочей группы, которая займется разработкой «стратегии возвращения» Крыма. В частности, планируется наработать концепцию «переходного правосудия» для полуострова и Донбасса. 

В интервью изданию «Левый берег» журналисты попросили Кориневича уточнить, рассматривает ли Украина применение военной силы для реализации «стратегии возвращения» Крыма.

«Сегодня и в контексте Крыма, и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях», — ответил он, добавив, что Украине известно, какое российское вооружение есть на полуострове. 

Представитель Зеленского прокомментировал возможность силового «возвращения» Крыма

Ранее «стратегию» Украины прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. В интервью RT подчеркнул, что «представительство» украинского лидера в Крыму можно назвать «виртуальной организацией», которая вынуждена демонстрировать какую-то деятельность.

Сенатор подчеркнул, что все прекрасно понимают, что возвращения Крыма в состав Украины никогда не будет. Тезисы об обратном со стороны украинских представителей вызывают лишь усмешку.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума, прошедшего после госпереворота на Украине. Этот акт, как подчеркивают в Москве, полностью соответствует всем международным нормам и Уставу ООН. Тем не менее Украина и покровительствующие ей западные страны отказываются признать реальность: Крым был, есть и всегда будет российским.

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Источник: «Левый берег»
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