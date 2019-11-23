Представитель Зеленского прокомментировал возможность силового «возвращения» Крыма

Киев, 23 ноября. Руководитель «представительства» президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий возвращения Крыма.

Ранее Кориневич сообщил о создании специальной рабочей группы, которая займется разработкой «стратегии возвращения» Крыма. В частности, планируется наработать концепцию «переходного правосудия» для полуострова и Донбасса.

В интервью изданию «Левый берег» журналисты попросили Кориневича уточнить, рассматривает ли Украина применение военной силы для реализации «стратегии возвращения» Крыма.

«Сегодня и в контексте Крыма, и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях», — ответил он, добавив, что Украине известно, какое российское вооружение есть на полуострове.

Ранее «стратегию» Украины прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. В интервью RT подчеркнул, что «представительство» украинского лидера в Крыму можно назвать «виртуальной организацией», которая вынуждена демонстрировать какую-то деятельность.

Сенатор подчеркнул, что все прекрасно понимают, что возвращения Крыма в состав Украины никогда не будет. Тезисы об обратном со стороны украинских представителей вызывают лишь усмешку.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума, прошедшего после госпереворота на Украине. Этот акт, как подчеркивают в Москве, полностью соответствует всем международным нормам и Уставу ООН. Тем не менее Украина и покровительствующие ей западные страны отказываются признать реальность: Крым был, есть и всегда будет российским.