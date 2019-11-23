Ворующие сирийскую нефть США призвали мир к «безжалостному давлению» на САР

Нью-Йорк, 23 ноября. США не станут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят «заслуживающий доверия необратимый политический процесс», заявил в Совете Безопасности ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, призвав к «безжалостному» давлению на сирийские власти.

Джеффри озвучил приоритет США в Сирии: «безжалостное экономическое и дипломатическое давление международного сообщества на Дамаск».

«В этом смысле США сохраняют свою позицию о том, что помощь Дамаску в восстановлении в зонах, подконтрольных ему, не должна оказываться, пока не будет заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», — заявил представитель Соединенных Штатов.

При этом он добавил, что данную позицию Вашингтона разделяют «европейские и ближневосточные» партнеры США.

Напомним, в конце минувшего октября Минобороны РФ опубликовало снимки, подтверждающие, что США продолжают заниматься незаконным вывозом сирийской нефти. Под предлогом борьбы с террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), американцы продолжают выкачивать природные ресурсы сирийского народа, а затем продавать их в соседние страны, предавал RT. Незаконную деятельность американского правительства охраняют боевики ИГ1, а также прибывшие из Ирака наемники ЧВК Blackwater.

Использование ЧВК позволяет США маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии и официально заявлять о «снижении численности военного контингента армии США», заменив каждого выведенного солдата несколькими наемниками из Blackwater.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что США воруют сирийскую нефть, прикрываясь борьбой с терроризмом. Помимо того, руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич выступил с призывом к генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу осудить незаконные действия американской стороны в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.