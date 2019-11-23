Пушков оценил поставку американского СПГ на Украину

Москва, 23 ноября. Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.

Ранее американский танкер со сжиженным природным газом для Украины прибыл в СПГ-терминал «Свиноуйсьце» в Польше, сообщила «Газета.ру». Поставка происходит на фоне трудных переговоров о транзите между Киевом и Москвой.

«США и Польша хотят, видите ли, помочь Украине в достижении «энергетической независимости». Заработать они хотят — точно, а Украину сделать зависимой от себя. Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

На Украине, напомним, заверяют, что американский газ дешевле российского, но эксперты неоднократно указывали, что это не так. Профессор по экономике энергетики в Europe business school в Лондоне, доктор наук Мамдух Гасан Салама заявил, что Киеву следует уладить конфликт с «Газпромом» и обеспечить для себя гарантии поставок газа после ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2».

В интервью RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков выразил мнение, что вероятная стоимость американского СПГ может составить для Украины порядка 250—300 долларов за тыс. кубометров, что, «безусловно, дороже даже реверсных поставок из Европы». Он подчеркнул, что Киеву будет очень трудно находить средства на покупку СПГ из США.