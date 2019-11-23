Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Хасака, Алеппо и Ракка 

Дамаск, 23 ноября. Российская военная полиция продолжила патрулирование сирийско-турецкой границы в провинциях Хасака, Ракка и Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В пятницу подразделения российской военной полиции провели патрулирование по маршрутам Арада-Кебира — Кара-Мания в провинции Хасака, Айн-Иса — Швихан в провинции Ракка, Аджами — Манбидж, Аджами — Каракозак в провинции Алеппо.

Армейская авиация также провела воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес — Кобани — Метрас — отметка 509 — Квайрес.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 22 октября приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против бандформирований курдов в Сирии, передавала «Газета.ру». С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода незаконных вооруженных формирований курдов. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

В минувший четверг заместитель руководителя главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-майор Виталий Кох сообщил, что российская военная полиция успешно выполняет поставленные задачи в районах Сирии около границы с Турцией во взаимодействии с турецкой стороной.