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Симоньян заявила, что аудитория ТВ в России уменьшается на один миллион зрителей в год

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Симоньян заявила, что аудитория ТВ «умирает» со скоростью миллион зрителей в год

Москва, 23 ноября. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала снижение численности зрителей ТВ в России. По ее словам, аудитория уменьшается на миллион зрителей в год.

«А аудитория, не знакомая с телевидением, с такой же примерно скоростью взрослеет и, в том числе, становится избирателями. Наше государство много лет полагалось на телевидение, и телевидение много лет было главным инструментом донесения информации до общества. А сейчас — нет», — резюмировала журналист в интервью на радиостанции «Говорит Москва»

При этом она отметила, что сейчас главным «телевидением» в стране становится видеохостинг YouTube где просмотры не сравнимы с аудиториями телеканалов.

Медиаменеджер считает, что государство обращает недостаточное внимание на данный феномен, и не беспокоится о создании новых инструментов, которые позволят «достучаться до населения». 

Другим аспектом развития современных СМИ Маргарита Симоньян назвала развитие мессенджера Telegram, который, по ее мнению, не столь популярен в России, но все равно достаточно влиятелен. В отличии от YouTube там сложилась самая патриотичная повестка.

Стоит отметить, что в работу ТВ в настоящее время активно вводятся новые технологии. Так, например, в октябре в России завершилась эпоха аналогового телевизионного вещания.

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Источник: «Говорит Москва»
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