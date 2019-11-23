Пользователи соцсетей гадают, почему Елена Проклова начала носить парик

Москва, 23 ноября. Поклонники российской актрисы Елены Прокловой активно обсуждают в соцсетях ее внешность. Подписчики артистки задаются вопросом, по какой причине она начала носить парик.

66-летняя заслуженная артистка РСФСР не так давно удивила публику, рассказав СМИ о том, что не только делает пластические операции, но и получает от этого удовольствие. Главным же секретом своей красоты она назвала получение удовольствия от всех аспектов жизни: иначе, указывает Проклова, вопрос о привлекательности не было бы вообще.

Подписчики актрисы в Instagram разошлись в оценках ее внешнего вида. Большая часть из них согласилась, что хирурги хорошо потрудились над лицом. А вот прическа артистки вызвала куда больше споров, передает Nation News.

«Парик надела и молодая красивая!» — считает пользователь под ником dorogaya9009.

«Видела вас в последних передачах. Красивый парик. Он вам очень идет», — считает tatianalaim4276.

Другие пользователи соцсети наоборот раскритиковали внешний вид актрисы.

«Терпеть не могу парики, неужели нельзя так сделать волос без паприка, сидят как в шапке ужас», — написала belizkala__oksana.

Некоторые вовсе посчитали парик признаком возможного сокрытия онкологического заболевания, которые постоянно обсуждаются на полях интернета.

«Елена, а почему парик? Вы понимаете, что провоцируете слухи о раке?» — волнуется olesyafiness.

Впрочем, большинство подписчиков Прокловой считают, что актриса в свои 66 выглядит на десять лет моложе.

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