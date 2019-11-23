В Совфеде оценили решение Ротару выступить в России

Москва, 23 ноября. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал планы Народной артистки СССР Софии Ротару выступить на российской сцене.

В прошлом году певица, носящая звание Герой Украины, отменила свое выступление в программе «Песня года» после введения на Украине военного положения. Ранее стало известно, что в декабре Ротару планирует вернуться на российскую сцену, выступив хэдлайнером фестиваля «Легенды Ретро FM».

«Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в России грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России», — напомнил в беседе с РИА Новости Рязанский.

Он обратил внимание на ситуацию, когда зарубежные артисты позволяют себе критиковать Россию, однако не едут в страну, чтобы заработать. По мнению сенатора, «у Минкультуры должен быть инструмент влияния на таких артистов, но это не должно быть составление «черных списков», подобно тому, что происходило на Украине».

«Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале», — резюмировал он.

Отметим, что мнения по поводу возвращения Ротару на российскую сцену разделились. С критикой в адрес певицы обрушилась телеведущая Ангелина Вовк. Она заявила, что принципиально не пойдет на концерт 72-летней знаменитости из-за ее лицемерной позиции по отношению к РФ, писала «Газета.ру».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту певицы и отметил, что Ротару стала заложницей политической ситуации на Украине в 2018 году. По его словам, любому украинскому артисту не запрещено выступать в России, тем более выдающейся певице.