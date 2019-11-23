Шведский МИД заявил, что россияне не посещают их страну из-за страха перед мигрантами

Стокгольм, 23 ноября. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась на то, что туристы из России не хотят посещать страну. По мнению политика, причиной тому является негативный образ, который формируют местные СМИ.

«Случалось, например, что приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда», — сообщили в МИД Швеции.

Отмечая роль СМИ, представитель министерства сказала, что журналисты освещают только негативные события в стране, и власть должна работать над тем, чтобы поставить заслон дезинформации и показать, что правительство и полиция делают все возможное для борьбы с бандитизмом, сообщает РИА Новости со ссылкой на шведские СМИ.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей изучило, как в Швеции воплощены самые важные критерии достойной жизни обычного человека, такие как безопасность, уровень потребления и доступность медицины.

Как стало известно, Швеция давно перестала быть спокойной и безопасной страной. Главной причиной этому послужил большой наплыв мигрантов. По данным на август этого года, 22 процента шведов родились далеко за пределами Скандинавии.