Евкуров наградил лучших стрелков ВС РФ

Москва, 23 ноября. Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров наградил победителей чемпионата ВС РФ по армейской тактической стрельбе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В чемпионате участвовали военнослужащие российской армии, а также сотрудники Росгвардии, ФСО и Федерации практической стрельбы РФ. Они показали свои умения в стрельбе из автомата Калашникова, пистолетов Макарова и Ярыгина.

Евкуров поблагодарил участников, организаторов и судей соревнований за то, что чемпионат удалось провести на высшем уровне. Участники продемонстрировали все свое мастерство, в судьи — принципиальность и грамотность. Замминистра выразил уверенность, что в следующем году чемпионат сможет выйти совершенно в другом качестве.



По словам Евкурова, основной целью соревнований и создания Федерации армейской тактической стрельбы является совершенствование системы вооружения, техники и боевой подготовки.

Неделей ранее Евкуров проверил готовность полигонов Погоново и Богучар к новому учебному периоду в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа. Евкуров оценил состояние танковой директрисы, войскового стрельбища и ряда объектов для отработки тактических действий подразделений.

Тогда он отметил, что за последние четыре года более чем в два раза возросло количество мероприятий боевой подготовки. Это позволит существенно повысить уровень подготовки военных специалистов РФ.