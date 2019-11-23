Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Евкуров наградил лучших стрелков ВС РФ

33
0 Оставить комментарий

Евкуров наградил лучших стрелков ВС РФ

Москва, 23 ноября. Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров наградил победителей чемпионата ВС РФ по армейской тактической стрельбе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В чемпионате участвовали военнослужащие российской армии, а также сотрудники Росгвардии, ФСО и Федерации практической стрельбы РФ. Они показали свои умения в стрельбе из автомата Калашникова, пистолетов Макарова и Ярыгина. 

Евкуров поблагодарил участников, организаторов и судей соревнований за то, что чемпионат удалось провести на высшем уровне. Участники продемонстрировали все свое мастерство, в судьи — принципиальность и грамотность. Замминистра выразил уверенность, что в следующем году чемпионат сможет выйти совершенно в другом качестве. 
 
По словам Евкурова, основной целью соревнований и создания Федерации армейской тактической стрельбы является совершенствование системы вооружения, техники и боевой подготовки.

Евкуров наградил лучших стрелков ВС РФ

Неделей ранее Евкуров проверил готовность полигонов Погоново и Богучар к новому учебному периоду в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа. Евкуров оценил состояние танковой директрисы, войскового стрельбища и ряда объектов для отработки тактических действий подразделений.

Тогда он отметил, что за последние четыре года более чем в два раза возросло количество мероприятий боевой подготовки. Это позволит существенно повысить уровень подготовки военных специалистов РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров