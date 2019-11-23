Роскосмос сообщил о двух астероидах, опасно приблизившихся к Земле

Москва, 23 ноября. За последние три месяца два крупных астероида приблизились на опасное расстояние к Земле. Небесные тела засекли системы контроля космического пространства Роскосмоса. Специалисты сравнивают размеры одного из них с челябинским метеоритом.

По информации государственной корпорации, неизвестный малый астероид был замечен 6 ноября при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области. Согласно данным, в околоземном космическом пространстве его обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях, расположенная в районе села Передовое Амурской области.

Минимальное расстояние между центром Земли и небесным телом – 139 тысяч 410 километров.

«По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10–15 метров, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска», — прокомментировали в Роскосмосе.

8 ноября данные, подтверждающие опасное сближение, были получены в обсерваториях других стран — Great Shefford (Великобритания) и Astronomical Research Observatory, Westfield (штат Иллинойс, США).

Другой опасный астероид, приблизившийся к Земле, был обнаружен в июле. Он подобрался к нам на 187 тысяч 791 километр.

Напомним, 15 февраля 2013 года метеорит упал в озеро Чебаркуль в Челябинской области. Событие вызвало такой резонанс в обществе, что местные геологи пошли на преступление. Фрагмент болида был украден из фонда местного музея, но после возвращен силами регионального УФСБ.