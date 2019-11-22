В МИД РФ сообщили о массовом побеге террористов ИГ из охраняемых курдскими боевиками тюрем

Москва, 22 ноября. В результате незаконного иностранного присутствия на территории Сирии после контртеррористической операции Турции на свободе оказались сотни террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

В интервью РИА Новости Сыромолотов сообщил, что на сегодняшний день точных данных о числе сбежавших террористов нет. Известно только, что «речь идет о нескольких сотнях» боевиков.

По словам дипломата, данная ситуация «вызывает серьезное беспокойство» у российской стороны. Есть опасения, что бежавшие из мест заключения террористы «могут содействовать восстановлению боевого потенциала этой террористической организации».

«По большому счету все это стало возможным из-за общей эскалации напряженности в Заевфратье и в силу незаконного иностранного военного присутствия в Сирии», — заявил Сыромолотов.

Дипломат добавил, что ликвидировать угрозу можно только не допустив возобновления боевых действий в регионе и помогая восстановлению Сирии. На это направлено действие меморандума, заключенного президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Напомним, 22 октября лидеры России и Турции приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских террористических группировок в Сирии, передавала «Газета.ру». С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило материал о подвиге в Сирии двух российских добровольцев Григория Цуркану и Романа Заболотного, которых некоторые СМИ приписывают к ЧВК «Вагнера».

1 Организация запрещена на территории РФ.