Экс-супруг Лолиты запросил 3 миллиона за секреты личной жизни с певицей

Москва, 22 ноября. После развода с популярной певицей Лолитой Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов решил подзаработать на громком имени своей бывшей супруги. Мужчина стал раздавать интервью и просить за откровения о личной жизни 3 миллиона рублей.

Первым изданием, с которым Иванов пообщался о секретах бывшей супруги, стал журнал «StarHit». Далее бывший муж Лолиты дал интервью Андрею Малахову, где заявил, что подаренный ему певицей автомобиль он купил сам.

«Еще Дмитрий поспешил заявить, что их с Лолитой свадьбу он организовывал своими силами. Хотя он прекрасно знает, что за организацию торжества отвечал друг Лолиты Николай Степанов» — цитирует сайт KP.ru возмущенных друзей Лолиты Милявской.

По словам приятелей певицы, скоро Дмитрий Иванов должен выступить в программе известного телеведущего Дмитрия Шепелева. Они также отмечают, что за свое интервью о личной жизни с Милявской он попросил 3 миллиона рублей.

Напомним, в ноябре российская эстрадная исполнительница Лолита Милявская рассказала в эфире телевизионной передачи «Секрет на миллион», как выгнала из дома своего экс-супруга Дмитрия Иванова. Причиной тому стала любовная переписка ее мужа с другими женщинами.