На Украине возбуждено дело о слежке СБУ за депутатами Рады

Киев, 22 ноября. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило дело в отношении департамента СБУ о слежке за депутатами Верховной рады и членами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Неделей ранее представители ОПЗЖ заявили, что СБУ организовала незаконную слежку за депутатами. В своем обращении к главе ГБР они потребовали возбудить по данному факту уголовное дело.

В пятницу политсила сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело, основанное на обращении нескольких депутатов. В основу дела ляжет информация о том, что «департамент «К» СБУ получил задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатах от Оппозиционной платформы — за жизнь». В списке значатся 12 фамилий парламентариев, включая главу партии Виктора Медведчука.

В ОПЗЖ в очередной раз подчеркнули, что Верховная рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности парламентариев. А значит, проведение в отношении них оперативно-розыскных действий незаконно.

Напомним, следственные действия против депутатов силовики могут проводить только после голосования в парламенте. До этого момента депутаты защищены неприкосновенностью.

В сентябре текущего года Верховная рада внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Из 404 депутатов инициативу поддержали 373 члена парламента. «Против» никто не высказался, трое воздержались, 27 депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и один внефракционный депутат отказались голосовать, сообщала «Газета.ру».