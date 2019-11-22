Русофобы пытаются найти «политическую подоплеку» в скандале о домогательствах Вишневского

Санкт-Петербург, 22 ноября. Ряд оппозиционеров, которые прославились на скандальных историях, поддерживает петербургского депутата и преподавателя РГПУ имени Герцена Бориса Вишневского, которого обвинили в домогательствах, но другие россияне устраивают пикеты с требованием принять меры по отношению к политику.

Разгоревшийся вокруг Вишневского скандал буквально разделил город на две части: активисты и неравнодушные петербуржцы требуют изолировать депутата от молодежи, оппозиционеры, напротив, защищают парламентария.

В группе поддержки Вишневского оказались известные русофобы: депутат ЗакСа Петербурга Максим Резник, председатель «Союза правых сил» Леонид Гозман, журналист Виктор Шендерович и публицист Владимир Кара-Мурза — младший.

Резник, который весной угодил в наркоскандал, вступился за Вишневского, а тех, кто не верит в невиновность коллеги, называет «рыжими собаками».

Гозман, напротив, порадовался скандальной истории, в центре внимания которой оказался Вишневский. По его мнению, «яблочник» получил от публикаций только выгоду в свой адрес. Грозман, судя по всему, забыл, что домогательства — серьезная проблема, с которой нужно бороться, а не добиваться популярности за ее счет.

Еще одним заступником преподавателя герценовского университета стал Шендерович, который посвятил целую колонку на «Эхе Москвы» секс-скандалу с участием петербургского депутата. Он перечислял достоинства «честного человека», который, как он считает, стал «жертвой клеветы». Шендерович даже поручился за Вишневского, заявив, что знает о нем все. Однако подробности о депутате, рассказанные жертвой Вишневского, вряд ли могли быть известны кому-то из защитников Вишневского, в том числе Шендеровичу.

Кара-Мурза-младший увидел в материалах о домогательствах «политическую подоплеку» и добрым словцом поддержал члена партии «Яблоко» в социальной сети Facebook. Он утверждает, что петербуржский парламентарий — «один из самых честных, последовательных и принципиальных политиков в России».

Петербургские активисты, напротив, считают, что депутатская деятельность Вишневского не должна никоим образом влиять на оценку его поступков. Они убеждены, что студенты должны чувствовать себя под защитой, поэтому требуют от РГПУ имени Герцена провести тщательную проверку и принять меры, чтобы ученикам ничего не угрожало.

Скандал разгорелся в начале ноября, когда выпускница петербургского вуза, представившаяся Кристиной, обвинила Вишневского в домогательствах. По ее словам, жертвой была не только она, но и ряд других студенток, в основном иногородних.

Вишневский все обвинения отвергает, а его сторонники угрожали разнести офис редакции Nation News, к которой обратилась девушка со своей бедой.

Позже появилось интервью, в котором Кристина рассказала подробности аморального поведения преподавателя и депутата.