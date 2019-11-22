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Врачи развеяли мифы о влиянии кофе и красного вина на сердце

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Врачи развеяли мифы о влиянии кофе и красного вина на сердце

Берлин, 22 ноября. Врачи рассказали, как кофе, алкоголь и жесткая вода влияют на работу сердца. По данным специалиста из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберта Брюка, многие расхожие советы верны, а другие же являются мифами.

Так, например, употребление кофе не является угрозой для сердца и не повышает давление при условии, что вы пьете его регулярно. По мнению врачей, кофеин помогает организму противостоять онкологии.

«Регулярное употребление кофе снижает риск развития деменции и диабета», — цитирует РИА Новости врача-кардиолога Хериберта Брюка, который также отметил, что допустимо пить не более четырех чашек.

Вместе с тем польза для организма от приема красного вина оказалась, по словам Брюка, мифом. Дело в том, что даже в небольшом количестве оно вызывает аритмию.

Другое заблуждение, которое развеял кардиолог, касается жесткой воды. Считается что известь, содержащаяся в ней, способна оседать на стенках сосудов. Но врач заверил – известь от воды не накапливается в организме.

Кардиолог также дал совет сердечникам заниматься силовыми тренировками, так как они укрепляют мускулатуру и благоприятно влияют на здоровье сосудов.

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Источник: РИА Новости
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