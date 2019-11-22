Успенская рассказала, как сбросила 10 килограммов

Москва, 22 ноября. Певица Любовь Успенская рассказала, как ей удалось сбросить 10 килограммов. По словам 65-летней артистки, терять вес она стала на нервной почве, когда ее дочь попала в аварию.

Она отметила, что пережила «жуткий год» после произошедшего в ее семье.

«Это единственная причина, почему я похудела. Я никому не советую худеть таким путем — через переживания и нервы», — сказала Успенская в интервью «Вечерней Москве».

Она добавила, что на почве стресса у нее абсолютно пропал аппетит. Успенская отметила, что не хотела бы, чтобы кто-нибудь худел таким путем. По словам артистки, сейчас с ее дочерью все в порядке, и поэтому у нее — «самый счастливый Новый год в этом году».

Также Успенская поделилась советом, как можно сбросить вес.

«Один из способов — совсем не пить алкоголь, даже по праздникам и на мероприятиях, и не есть после семи, потому что пища плохо переваривается», — сказала певица.

Она добавила, что сейчас совсем не пьет алкоголь, и эффект от этого — колоссальный.

Как передает «Газета.Ru», ранее дочь Любови Успенской прооперировали в четвертый раз после аварии, в которую она попала в прошлом году в Коста-Рике. Певица рассказывала, что врачи пока не дают прогнозов в отношении Татьяны Плаксиной.