Эксперт заявил, что сбежавшие из курдских тюрем террористы могут дойти до США

Москва, 22 ноября. Заявлявшие об угрозе появления на свободе боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) США и бандформирования курдов реализовали ее, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о задержании в Сирии боевика ИГ1, который занимался подготовкой терактов в России и Германии. По его словам, террорист причастен к теракту в России в 2018 году и в немецком Гамбурге.

Солонников назвал большой проблемой для Азии, Сирии, Турции и Ирака то, что сейчас многие боевики оказались на свободе. По его мнению, террористы могут пойти дальше и создать опасность для Европы и России.

«В Россию — несколько сложнее, целый ряд границ нужно пересекать, чтобы добраться до России, но нужно внимательно следить за происходящей ситуацией», — сказал эксперт в беседе с «НьюИнформ».

США и курдские радикалы, которые заручились поддержкой Вашингтона, ранее уже говорили об угрозе распространения по всей территории Сирии террористов из «Исламского государства». По мнению Солонникова, им удалось воплотить этот сценарий.

«Свою угрозу, которую США и курдские бандформирования ранее озвучивали о том, что могут оказаться на свободе боевики запрещенного в России «Исламского государства», они реализовали», — указал он.

Сперва боевики будут распространяться по территории Турции, Сирии и Ирака, затем могут дойти до Западной Европы, стран Средней Азии, считает Солонников. Он добавил, что «с течением времени хоть США, хоть Африка могут получить подобных персонажей».

Многочисленные группировки террористов и членов их семей бежали из лагеря Айн-Исса на севере Сирии, который находится под контролем курдских радикалов «Демократические силы Сирии» (SDF). По данным некоторых источников, из оставшихся без охраны тюрем сбежали порядка восьми сотен боевиков. При этом другие источники утверждают, что курдские надзиратели сами выпустили заключенных якобы из-за пожара.

1 Организация запрещена на территории РФ.