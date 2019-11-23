Сирия итоги за сутки на 23 ноября 06.00: в Сирии задержан «взрывотехник» ИГИЛ*, курдские боевики убили мирного жителя

Сирия, 22 ноября. Арестован террорист «Исламского государства»1 причастный к терактам в РФ. Курдские боевики убили мирного жителя в Дейр-эз-Зоре. В Хаме «Тахрир аш-Шам» обстреливает правительственные силы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по укрепрайонам радикалов «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с радикалами на юге Идлиба, расширяют свои позиции в районе поселка Тель-Тамр на севере Хасаки, в Хаме потеряли двух человек, ответили на провокации боевиков в Алеппо, в Ракке приступили к строительству новой взлетно-посадочной полосы.

Курдские вооруженные группировки: потеряли двух боевиков при подрыве бомбы на блокпосте в Хасаке и застрелили мирного жителя при разгоне протестной акции в Хамдании, в Ракке обменялись ударами с протурецкими силами и потеряли трех человек, в Дейр-эз-Зоре потеряли одного бойца и провели совместно с международной коалицией рейд, задержал пять человек, подозреваемых в связи с ИГИЛ1.

ВС Турции и союзные силы: отразили нападение курдских боевиков на севере Ракки, в Хасаке ответили на провокацию со стороны SDF и нанесли удар по их линиям обороны, задержали высокопоставленного террориста ИГИЛ.

«Исламское государство»: подозреваются в установке взрывчатки у блокпоста курдских боевиков в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: несет тяжелые потери на юге Идлиба в результате операции ВКС РФ и сирийской армии, в Хаме на высотах горы Шахшабу убили двух военнослужащих сирийской армии.

Международная коалиция: совместно с курдскими боевиками провели рейд в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре и задержали пять человек, обвиняемых в связи с террористами ИГИЛ1.

Провинция Алеппо

По данным РИА Новости, число погибших в результате обстрела города Алеппо со стороны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» достигло пяти человек. Ранения получили более 30 мирных жителей. Днем отряды Сирийской арабской армии (САА) нанесли удар по позициям радикалов в районе деревень Маарет, Кафр-Хамра и близ поселка Аль-Мансура к западу от города Алеппо. Из тяжелой артиллерии были обстреляны укрепления боевиков в районе поселка Джазрая, Кафр-Наха и Урм аль-Кубра.

Как передает новостное агентство Rojava Network, к северо-востоку от города Аль-Баб будет открыт на сутки гуманитарный коридор для мирного населения. Решение был достигнуто после переговоров командующих Сирийской арабской армии (САА) и отрядов протурецких сил. Так как на севере провинции ежедневно совершают диверсии отряды курдских боевиков, некоторые мирные жители поселков предпочли бы эвакуироваться из района пока не минует опасность.

Поступают сообщения, что у контрольно-пропускного пункта «Баб ас-Салама» местные жители устроили протестную акцию с требованием вывода отрядов курдских боевиков с последующей передачей территорий протурецким ополченцам. Жители городов Азаз и Аль-Баб также присоединились к демонстрации под аналогичными лозунгами, как сообщил портал Radio Al Kul.

Провинция Дейр-эз-Зор

В деревне Аль-Хиссан боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали бывшего боевика «Исламского государства» - Саида Мирвана Арифа, как сообщает новостное агентство Deir Ezzor 24.

В городе Дибан проведена десантная операция SDF совместно с отрядом военнослужащих международной коалиции, в ходе которой была задержана «спящая ячейка» ИГИЛ. Вертолет ВВС коалиции нанес удар по дому, после чего его штурмовали американские военнослужащие. В ходе рейда были задержаны пять человек, подозреваемые в пособничестве террористам и бывший член группировки ИГИЛ. В ходе операции погиб один мирный житель.

Провинция Идлиб

Авиация ВКС РФ продолжила работу над позициями радикалов в районе города Кафр-Набель и у поселков Хазарин и Мушарифа, где наносит точечные удары по укрепрайонам радикалов, о чем сообщает новостное агентство Aleppo AMC. Беспилотник ВКС РФ совершил вылет в районе деревни Сарджа. В районе поселка Бдама, Наджия и Маранд боевики обменялись ударами из ракетных установок с подразделением САА, как сообщает агентство Aleppo AMC.

Согласно данным Telegram-канала (@mig41), в результате операций ВКС РФ на юге Идлиба была почти полностью уничижен отряд «Хадж Хасан» у населенного пункта Хрейтан. В этом же районе были ликвидированы пять полевых командиров группировок «Джейш Омар» и «Джейш аль-Бадия» аффилированных с альянсом «Тахрир аш-Шам». Сам альянс также несет потери, по данным того же источника, в ходе авиаударов скончалось более трех десятков боевиков. В общей сложности за двое суток нанесено более сотни ударов у города Маарет ан-Нуман, а также по ракетным установкам в приграничных с провинцией Хама зонах. В рядах джихадистов также растет количество случаев дезертирства.

Во второй половине дня к российским самолетам присоединились вертолеты ВВС Сирии и нанесли удары по окрестностям деревень Аль-Мушарифа и Аз-Зарзур, а также в районе города Кафр-Набель на юго-востоке провинции, как передает медиаресурс Step News Agency.

Провинция Ракка

Утром поступали сообщения о столкновении отряда курдских радикалов с силами протурецкого ополчения в поселках Шаракрак и Киз-Али и в районе города Тель-Абъяд, как сообщает источник в сети Twitter Not Woofers.

Военнослужащие САА приступили к расчистке территорий, где будет построена новая взлетно-посадочная полоса с целью более быстрой доставки военного и материально-технического обеспечения в пункты на севере провинции, как сообщает портал Rojava Network.

Трое сотрудников так называемой службы внутренней безопасности SDF «Асайиш» погибли в результате взрыва фугасной мины в окрестностях деревни Умм-Хаваш, о чем сообщает новостной портал Alk Habour. Боевики SDF подозревает, что снаряд установили террористы из состава «спящих ячеек» ИГИЛ, диверсии которых участились в зонах курдской оккупации.

Вечером в районе поселка Рамила было обнаружено тело курдского боевиками со следами огнестрельных ранений, о чем сообщил портал Alk Habour 21.

Провинция Хама

Мирный житель был серьезно ранен в результате взрыва противопехотной мины в районе поселка Хавиджа в районе долины Аль-Габ. Мужчина направлялся по сельскохозяйственной дороге к своему загородному дому в своем автомобиле и наехал на установленную на дороге мину. Пострадавшего доставили в городской госпиталь, где врачи были вынуждены ампутировать ему ногу, о чем сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Отметим, что долина Аль-Габ находится под контролем джихадистских бандформирований.

Как передает агентство Aleppo AMC в результате ракетного обстрела со стороны джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Каракат в горах Шахшабу были убиты два солдата Сирийской арабской армии. Другой информации о пострадавших не поступало. Подразделения сирийской армии открыли в ответ огонь по укреплениям «Тахрир аш-Шам».

Провинция Хасака

Корреспондент агентства SANA сообщил, что подразделения САА расширили свое присутствие в окрестностях города Тель-Тамр, установив новые наблюдательные пункты в деревне Тель-Шамирам. Источник также отметил, что жители района начали постепенно возвращаться в свои дома после развертывания там сил сирийской армии.

Источник также сообщил, что в районе деревни Тель-аль-Варад протурецкие ополченцы отразили нападение курдских радикалов. Во второй половине дня SDF перезаняли поселки Вардуд и Васута-Максуд. Согласно заявлению боевиков SDF, ими были убиты два десятка членов протурецких отрядов.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в Сирии пойман боевик «Исламского государства», который является организатором терактов в России и Германии. Турецкое издание Hurriyet сообщает, что задержанный Джихад ад-Дин аль-Насир Убейд - высокопоставленный террорист ИГИЛ, который принимал участие в организации свыше 20 террористических атак на территории Германии и России. Он являлся идейным вдохновителем и «взрывотехником» терактов с привлечением смертников. Убейд также проводил вербовки и обучал «новобранцев» изготовлению бомб. Согласно заявлению Сойлу, его задержали в Сирии и в настоящее время допрашивают.

Курдская самоназвания администрация SDF выпустила распоряжение об отмене уголовного преследования дезертиров из «Отрядов народной самообороны», как сообщает портал Alk Habour 21. Курдские боевики вынуждены были пойти такие меры, в надежде, что кто-то из дезертиров может вернуться обратно. Напомним, что из рядов «Отрядов народной самообороны» массово бежали целые отряды боевиков с даты начала на северо-востоке страны операции Турции «Источник мира». Операция была начата 9 октября, уже в первую неделю курдские отряды покинуло больше сотни человек, в основном это были новобранцы, которых SDF насильно вербовали.

Согласно информации, агентство Alk Habour 21, представитель Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Сирии Фрэн Экуиза сообщил о бедственном положении детей-беженцев на территориях, контролируемых боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). Также согласно его заявлению, более 5 миллионов сирийских детей, в том числе 2,6 миллиона детей внутри страны, нуждаются в гуманитарной помощи. В контролируемом курдами лагере «Аль-Хол» содержится около 68 тысяч мирных жителей, в том числе 40 тысяч несовершеннолетних, по большей части не достигших даже 12 лет, половина из которых являются гражданами Ирака и еще четверть из различных стран Европы и Ближнего Востока. По информации ЮНИСЕФ еще около 250 содержатся в тюрьмах, точное местонахождение которых не известно.

1 Организация запрещена на территории РФ.