Иосиф Пригожин предложил способ борьбы с дискриминацией российских артистов на Западе

Европарламент принял решение закрыть без публичного рассмотрения петицию в защиту российских артистов: Валерии, Олега Газманова, Григория Лепса и Дмитрия Певцова, которым был незаконно запрещен въезд в страны Балтии. Авторами петиции были член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян и латвийский политик, один из лидеров движения «Новое согласие» Янис Кузинс.

О целях и результатах кампании в защиту российских артистов Манукян рассказал в колонке для Федерального агентства новостей.

Попытка вернуть Балтию в правовое поле

В мае этого года мы с латвийским политиком Янисом Кузинсом подали петицию в Европарламент, в которой требовали повлиять на страны Балтии, которые давно уже стали полноправными членами ЕС. Речь в петиции шла о практике черных списков в отношении российских артистов и запретов им на въезд в прибалтийские страны. В качестве примера приводились соответствующие случаи с Валерией, Григорием Лепсом, Олегом Газмановым и Дмитрием Певцовым.

И вот несколько дней назад из Европарламента пришел ответ: наша петиция закрыта. Это значит — отказ в публичном ее рассмотрении в стенах Европарламента. Вот вам и хваленая европейская демократия. Вместо того, чтобы рассмотреть вопрос по существу, его решили просто «стереть», чтобы не маячил перед глазами.

Это была наша робкая попытка вернуть страны Балтии в правовое поле ЕС, увы, неудачная. Похоже, Европу не слишком беспокоит дискриминация в отношении российских артистов в странах Балтии. Видимо, в ЕС это нынче норма.

Янис Кузинс: Страны Балтии не должны ограничивать людей искусства

Латвийский политик Янис Кузинс возмущен решением Европарламента закрыть петицию в защиту российских артистов, которых дискриминируют в странах Балтии.

«Петиция была направлена на то, чтобы в Европе появился единый список лиц, которые по каким-то причинам «нежелательны» в ЕС, — говорит латвийский политик. — Необходимо, чтобы страны Балтии не подходили к этому вопросу как-то отдельно. Нужно, чтобы в прибалтийских столицах не решали, кто может, а кто не может въезжать в Латвию, Литву и Эстонию: ведь все эти страны входят в зону Шенгена. Считаю, что в Шенгенской зоне правила должны быть едиными».

Кузинс напомнил, что страны Балтии являются членами ЕС и выдают наравне со всеми визы, которые действуют на всей территории Европы.

«И, разумеется, страны Балтии не должны ограничивать людей искусства, актеров, певцов, особенно, если это связано с их профессиональной деятельностью. А Валерия, Григорий Лепс, Олег Газманов и Дмитрий Певцов занимаются именно этой деятельностью», — напомнил Янис Кузинс.

Иосиф Пригожин: Пора создавать союз деятелей шоу-бизнеса России

Продюсер Иосиф Пригожин (супруг пострадавшей от дискриминации в Балтии певицы Валерии) с возмущением отреагировал на решение Европарламента закрыть без рассмотрения петицию в защиту российских артистов. Пригожин предложил способ борьбы с дискриминацией на Западе представителей российского искусства.

«Я в любом случае благодарен за эту петицию, — сказал Пригожин. — Однако, боюсь, это не аргумент для главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, который, похоже почувствовал себя и премьер-министром, и президентом. Он вершит судьбы людей без решения суда: просто росчерком пера запретил нам въезд, и все. А по факту ему не нравятся наши патриотические политические взгляды. Что тут может сделать Европарламент? Погрозить ему пальчиком? Ну, допустим, начали бы они рассматривать эту петицию, но повлиять на Ринкевича у них нет возможности. Это было бы рекомендательное решение, не более. Вот поэтому и закрыли петицию без рассмотрения. Дело в другом. Рабство в США запретили еще 300 лет назад, но есть ощущение, что в некоторых странах Балтии его не отменили и по сей день. Они называют Россию страной с «диктатурой», но тогда что же делают они?! Разве так должна выглядеть свобода, толерантность и демократия? По надуманным предлогам, без суда и следствия закрывают въезд людям. Причем, людям, которые ничего не нарушили, никакого преступления не совершили. Свободой, толерантностью и демократией тут и не пахнет».

Впрочем, это не единственная проблема, которая возникает в связи с этой ситуацией, считает Пригожин. По мнению продюсера, российским деятелям искусства не хватает сплоченности.