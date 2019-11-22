Медведев рассказал, как можно трансформировать идею четырехдневки

Москва, 22 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил, как можно использовать идею четырехдневной рабочей недели. Соответствующее заявление он сделал на встрече с региональным активом партии «Единая Россия».

Один из членов партии предложил закрепить понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми, чтобы была возможность сохранить соцвыплаты. Медведев предположил в ответ, что идею рабочей четырехдневки можно трансформировать в предложение коллеги по партии. По словам главы Кабмина, кто-то может не захотеть работать четыре дня в неделю, но при этом будет согласен на пятидневку с графиком по четыре часа.

«Это и будет в современном смысле неполная занятость, но если мы когда-нибудь к этому придем с точки зрения трудовой нагрузки и законодательства, то это будет полная занятость при четырехдневной рабочей неделе», — цитирует слова Медведева РИА Новости.

В целом же премьер-министр РФ не поддержал идею закрепления в Трудовом кодексе понятия «неполный рабочий день». Он напомнил, что это определение есть в законодательстве, однако оно по-разному трактуется в зависимости от формы трудовых отношений и трудового договора.

«Неполным рабочим днем может быть и половина рабочего дня, и большее количество часов. Не думаю, скажу вам откровенно, что нам нужно прямо в Трудовой кодекс вставлять жесткое определение, это будет как раз бить по интересам молодых мам, потому что скажут: «Вот если это не помещается в определение, значит, это полный рабочий день», — сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что в этом вопросе должна быть гибкость.

Напомним, в июне Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя может стать основой социально-трудового контракта в будущем. По его мнению, технологический прогресс не только приводит к сокращению рабочих мест, но и позволяет уменьшить количество времени, которое затрачивается на трудовую деятельность. Глава кабмина также призвал сделать понятия «рабочий день» и «рабочее место» более лояльными.