Сирия, 22 ноября. Курдские боевики застрелили мирного жителя в ходе антитеррористического рейда в Дейр-эз-Зоре. В Хаме боевики «Тахрир аш-Шам» обстреливает правительственные силы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли укрытиями боевиков «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Хама.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Хаме на высотах горы Шахшабу убили двух военнослужащих сирийской армии.

Курдские вооруженные группировки: провели в Дейр-эз-Зоре рейд и задержали пять человек, в Ракке потеряли одного боевика.

«Исламское государство1»: подозревается в убийстве курдского боевика в Ракке.

Международная коалиция: совместно с курдскими боевиками провели рейд в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре и задержали пять человек, обвиняемых в связи с террористами ИГИЛ1.

Провинция Дейр-эз-Зор

В деревне Аль-Хиссан боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали бывшего боевика «Исламского государства» - Саида Мирвана Арифа, как сообщает новостное агентство Deir Ezzor 24.

В городе Дибан проведена десантная операция SDF совместно с отрядом военнослужащих международной коалиции, в ходе которой была задержана «спящая ячейка» ИГИЛ. Вертолет ВВС коалиции нанес удар по дому, после чего его штурмовали американские военнослужащие. В ходе рейда были задержаны пять человек, подозреваемые в пособничестве террористам и бывший член группировки ИГИЛ. В ходе операции погиб один мирный житель.

Провинция Ракка

Как сообщает новостное агентство Alk Habour 21, в районе поселка Рамила было обнаружено тело со следами огнестрельных ранений. Прибившие в поселок курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) опознали в убитом одного их членов сил так называемых сил внутренней безопасности «Асайиш» и провели в поселке рейд. Другой информации об инциденте не поступало. «Асайиш» подозревают, что нападение совершили террористы ИГИЛ.

Провинция Хама

Мирный житель был серьезно ранен в результате взрыва противопехотной мины в районе поселка Хавиджа в районе долины Аль-Габ. Мужчина направлялся по сельскохозяйственной дороге к своему загородному дому в своем автомобиле и наехал на установленную на дороге мину. Пострадавшего доставили в городской госпиталь, где врачи были вынуждены были ампутировать ему ногу, о чем сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Отметим, что Аль-Габ находится по большей части под контролем джихадистских бандформирований. В районе долины отмечаются активные боевые действия сирийской армии против боевиков, в ответ на что радикалы минируют подступы к своим позициям.

Как передает агентство Aleppo AMC в результате ракетного обстрела со стороны джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Каракат в горах Шахшабу были убиты два солдата Сирийской арабской армии. Другой информации о пострадавших не поступало. Подразделения сирийской армии открыли в ответ огонь по укреплениям «Тахрир аш-Шам».

Провинция Хасака

Согласно информации, агентство Alk Habour 21, представитель Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Сирии Фрэн Экуиза сообщил о бедственном положении детей-беженцев на территориях, контролируемых боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). Также согласно его заявлению, более 5 миллионов сирийских детей, в том числе 2,6 миллиона детей внутри страны, нуждаются в гуманитарной помощи. В контролируемом курдами лагере «Аль-Хол» содержится около 68 тысяч мирных жителей, в том числе 40 тысяч несовершеннолетних, по большей части не достигших даже 12 лет, половина из которых являются гражданами Ирака и еще четверть из различных стран Европы и Ближнего Востока. По информации ЮНИСЕФ еще около 250 содержатся в тюрьмах, точное местонахождение которых не известно.

В районе города Камышлы был замечен патруль из нескольких бронированных автомобилей американских военнослужащих, о чем сообщает источник в сети Twitter (@maytham956).

1 Организация запрещена на территории РФ.