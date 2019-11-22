Эксперт назвал причины распространения США фейка о гибели аль-Багдади в Сирии

Москва, 22 ноября. Заявление американского президента Дональда Трампа о «ликвидации» главаря «Исламского государства»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) Абу Бакра аль-Багдади последовало на фоне критики в стране вывода войск из Сирии и возможного возрождения террористической группировки, считает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Николай Бобкин.

По мнению эксперта, заявление хозяина Белого дома должно было бы оправдать незаконное нахождение американских военных на территории Сирии, которые якобы приносят пользу. Кроме того, немаловажным фактором специалист называет внутриамериканский конфликт, связанный с решением Вашингтона покинуть САР.

«Это связано и с внутренним положением США, так как в то время имела место критика, связанная с выводом войск США из Сирии. То есть были две основные причины заявления о «смерти» аль-Багдади: возрождение ИГИЛ1 и выход из Сирии. Трамп остался на нефтегазовых месторождениях, чем показал, что из Сирии он не уходит. Заявление о «смерти» аль-Багдади должно было стать демонстрацией продолжения борьбы с ИГИЛ, которая якобы ведется успешно», — пояснил Бобкин в беседе с изданием «Слово и дело».

Он подчеркнул, что «Исламское государство» не разгромлено, поскольку кто-то из боевиков находится в тюрьмах, кто-то — скрылся.

Напомним, в конце октября американский лидер Дональд Трамп заявил о «ликвидации» главаря ИГ1. Как утверждает глава США, боевик был уничтожен в Сирии. По словам Трампа, от террориста ничего не осталось, но его смогли верифицировать по ДНК, оставшейся на трусах, которые были украдены у аль-Багдади курдским шпионом.

Многие эксперты и политологи усомнились в гибели боевика, указав на расхождения в словах чиновников США. Кроме того, как подчеркнули специалисты, американцы не предоставили никаких внятных доказательств, что убит именно аль-Багдади.

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин на минувшей неделе сообщил, что Москва не может достоверно подтвердить смерть боевика. Официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков ранее указал на несостыковки в словах высокопоставленных американских чиновников о «гибели» аль-Багдади. Это дает весомые основания ставить под сомнение историю с «ликвидацией» боевика.

Федеральное агентство новостей привело семь причин не верить заявлению США об «убийстве» террориста.

1 Организация запрещена на территории РФ.