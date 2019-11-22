Курдские боевики освобождают террористов ИГ в Сирии в интересах США

Москва, 22 ноября. Курдские радикалы и власти США одинаково заинтересованы в освобождении террористов группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) из сирийских тюрем, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов сообщил, что после начала турецкой операции «Источник мира» в Сирии произошел массовый побег боевиков ИГ из тюрем, которые контролировали бандформирования курдов. Речь идет о нескольких сотнях террористов.

Побег террористов стал возможен после того, как курдские бандформирования отказались заниматься охраной тюрем в ответ на запуск антитеррористической операции Турции «Источник мира» в регионе. Сейчас присутствующие в САР турецкие военные фактически занимаются отловом оказавшихся на свободе джихадистов.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко выразил уверенность, что освобождение боевиков ИГ выгодно не только курдским радикалам, но и властям США, которые стремятся расшатать обстановку на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что курды под прикрытием Вашингтона продолжат выпускать игиловцев на свободу.

« Курды — это карикатура США, поэтому Штаты будут поддерживать их в дальнейшем, закрывая глаза на покидание тюрем, которые контролируют курды, боевиками ИГ», — заявил Коротченко в интервью iReactor.

Он также обратил внимание на еще одну цель, которую сейчас преследуют Штаты в Сирии: помочь распространению террористов по региону, чтобы навредить России. Эксперт напомнил, что существуют данные о том, что сейчас террористы ИГ перебрасываются, в частности, в Афганистан.

«Задача — создать напряжение в южном подбрюшье России. Это обычная тактика американцев, которые не гнушаются средствами и методами, в том числе поддержкой открытых террористов, для осуществления целей, поставленных перед собой», — резюмировал Коротченко.

Турция 9 октября объявила о начале операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов ИГ. Одной из целей Анкары стало создание буферной зоны для предотвращения действий террористов из состава «Рабочей партии Курдистана», YPG и «Исламского государства».

Напомним, в 2017 году курдские формирования пришли в регионы за Евфратом, где живут в основном арабы-сунниты, и захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать данные районы официальному Дамаску, главари «Демократических сил» (SDF) фактически оккупировали их. Ситуацию усугубляли систематические притеснения арабского населения со стороны новой оккупационной администрации во главе с SDF. По всей Восточной Сирии продолжается принудительная мобилизация в ряды SDF. Полевые командиры SDF регулярно похищают и насильно направляют на службу, в том числе сразу на передовую, местных арабов для восполнения собственных потерь. Аналогичную практику применяли боевики ИГ в Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.