Генерал ФСБ рассказал, как работают «спящие» террористические ячейки

Сотрудники ФСБ России провели задержание сторонников запрещенной в России террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1. В Москве, Татарстане и Тюменской области были задержаны 9 человек. По словам представителей ведомства, они обвиняются в «подготовке почвы для свержения власти». Задержанные вели антиконституционную деятельность, в основе которой заложена доктрина создания «всемирного халифата».

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — одна из «дочерних» организаций ИГИЛ1, сообщил в интервью Федеральному агентству новостей генерал-майор ФСБ в отставке, историк спецслужб Валерий Малеванный. По его словам, несмотря на то, что у задержанных не было при себе оружия, они представляли собой серьезную опасность.

«После того, как ИГИЛ был разгромлен в Сирии, вся их братия в количестве 18500 человек разбежалась по всей Европе, — сказал Малеванный. — Большинство образовало свои подпольные группировки — так называемые «спящие» ячейки, готовые по команде заняться террористическими акциями. К ним относится и «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

К счастью, между спецслужбами ведущих стран мира налажены связи, и они обмениваются информацией о преступниках, сказал генерал. Это позволяет консолидировать борьбу с террористическими группировками и эффективно им противодействовать.

«У такой стратегии много плодов, — заявил Малеванный. — Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета безопасности России 22 ноября доложил, что за 6 месяцев только этого года было предотвращено 317 террористических актов и схвачено 149 террористов, из которых 27 ликвидированы при задержании. Борьба с терроризмом не прекращается ни на минуту, и неважно, как его адепты себя называют — Аль-Каида1, ИГИЛ или как-то еще — они рано или поздно будут разгромлены».

По словам генерала, наследники «Исламского государства»1 в России — в том числе и представители «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — занимаются не только собственно приготовлением и исполнением террористических актов. Они активно вербуют сторонников, занимаясь пропагандистской и агентурной работой.

«Их нельзя оставлять без внимания, — считает Малеванный. — Все эти «спящие» ячейки — «кроты», как их называют люди моей профессии — чрезвычайно опасны. Они не проявляют себя активно до поры до времени, но в час икс покажут всю свою силу. Именно поэтому взаимодействие спецслужб на международном уровне так необходимо — только таким образом получится пресечь террористическую угрозу на корню».

1 Организация запрещена на территории РФ.