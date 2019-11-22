Ливийские авиалинии потеряли более двух млн динар из-за захвата самолета террористами ПНС

Бенгази, 22 ноября. Ливийские авиалинии потеряли более двух миллионов динар из-за захвата террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) единственного самолета авиакомпании в Мисурате шесть дней назад. Об этом сообщил представитель Ливийских авиалиний в Бенгази Изз ад-Дин Машнун.

По его словам, более 1,5 тысячи сотрудников авиакомпании пострадали из-за сложившейся ситуации, так как убытки отразятся на их зарплатах. По словам Машнуна, ежемесячно на зарплату сотрудникам авиакомпания выделяет 4,5 миллиона динар.

Руководство компании в Триполи было вынуждено нанять самолет Тунисских авиалиний для вывоза пассажиров из Туниса. В это же время руководство Ливийских авиалиний на востоке страны арендовало самолет Африканских авиалиний, чтобы вернуть людей из Египта и Иордании.

Ранее администрация авиакомпании в восточной части Ливии обратилась к шейхам Мисураты с призывом вмешаться в ситуацию и освободить «задержанный» самолет.

17 ноября стало известно, что террористы ПНС Ливии захватили в аэропорту Мисураты самолет «Ливийских авиалиний». Борт прилетел из международного аэропорта Бенгази для технического обслуживания.

Напомним, после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии разразился затяжной кризис, в стране активизировались джихадистские группировки. В 2015 году было сформировано так называемое Правительство национального согласия Ливии, которое по факту состоит из косвенно связанных между собой незаконных вооруженных формирований. В составе этих группировок также действуют боевики запрещенных в РФ организаций «Братья-мусульмане»1, «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1. Под контролем так называемого ПНС Ливии находятся города Триполи и Мисурата и еще несколько населенных пунктов на северо-западе страны.

В 2014 году командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар начал антитеррористическую операцию «Аль-Карама», в результате которой удалось освободить большую часть востока Ливии от боевиков. Сейчас на востоке Ливии действует легитимно избранный народом парламент — Палата представителей.

Весной 2019 года Хафтар отдал приказ начать новую фазу операции, которая направлена в том числе на освобождение Триполи от террористов из Правительства национального согласия Ливии. Как сообщали СМИ, в борьбе с терроризмом также принимает участие ЧВК «Вагнера», однако подтверждений этой информации нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.