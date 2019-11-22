Запуск МЦД позволит решить проблему многокилометровых пробок на подъездах к Москве

Московские центральные диаметры (МЦД) — это проект реконструкции существующих сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области, который был запущен 21 ноября. В его открытии приняли участие президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Председатель комитета Государственной думы по транспорту и строительству Евгений Москвичев в беседе с Федеральным агентством новостей оценил перспективы развития МЦД.

«Этот проект важен не только для москвичей, но и для всей России, — сказал Москвичев. — Все, кто приезжает в столицу, теперь могут пользоваться этой удобной системой: она в два раза сокращает время, за которое человек может добраться из одной точки города в другую».

Идея о необходимости ее создания появилась почти 20 лет назад, вспомнил депутат. Уже тогда стоял вопрос о целесообразности объединения пригородных и городских электропоездов в единую систему так, чтобы электрички могли сквозным потоком проходить через город и двигаться дальше в Московскую область.

«Сейчас это реализовано, но впереди большие планы: уверен, что сеть поездов будет пущена дальше и дойдет до Калужской, Тверской и Владимирской областей, — сказал Москвичев. — Но и то, что сделала мэрия Москвы вместе с руководством области и министерства транспорта, является большим достижением: они обеспечили стратегическое развитие транспортной инфраструктуры на 20 лет вперед. Поэтому я от лица Государственной думы выражаю признательность Сергею Семеновичу Собянину за то, что он взял на себя такую тяжелую нагрузку и с честью пронес ее до победного конца. Это настоящий подвиг».

По словам собеседника ФАН, ввод в эксплуатацию МЦД поможет частично решить проблему пробок на подъездах к городу: все больше людей будут пользоваться интегрированным железнодорожным транспортом, предпочитая его традиционным способам путешествия в Москву.

«Лучший рецепт против заторов — это развитая сеть общественного транспорта и правильно организованное автомобильное движение, — считает парламентарий. — И поэтому то, что делает департамент по транспорту города Москвы под руководством Лексутова, — это очень большая и важная работа. И она у него получается — на данный момент только Москва так серьезно занимается развитием транспортных систем».

К сожалению, признается Москвичев, результаты будут видны не сразу — но пройдет два года, и знаменитые московские пробки сменятся на стабильное движение со средней скоростью 35-40 км/час. Говоря же о первых двух днях работы МЦД, он заметил, что система пока работает в тестовом режиме и многого «здесь и сейчас» от нее ожидать не стоит.

«Знаю, что те, кто уже воспользовался новой системой, заметили ее недостатки. Но они будут корректироваться — и это уже происходит. На мелкие недочеты не стоит обращать внимания — они неизбежны. По сравнению с масштабом решаемой запуском МЦД проблемы они настолько ничтожны, что о них нечего и говорить», — сказал собеседник ФАН.

Все замечания пассажиров учитываются в мэрии. Прямо сейчас Лексутов и его команда занимаются устранением всех выявленных по итогам тестовой работы недочетов, заверил нас Москвичев.