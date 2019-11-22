Берлускони госпитализировали из-за полученной в Загребе травмы

Москва, 22 ноября. Лидера итальянской партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане. Об этом сообщают местные СМИ.

По последним данным, 83-летний Берлускони упал Загребе, где он находился для участия в конгрессе и саммите Европейской народной партии (ЕНП), и получил травму. Однако за помощью медиков политик обратился только в Италии. Серьезных травм у него диагностировано не было.

Врачи сообщили, что Сильвио Берлускони получил ушиб и гематому.