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Берлускони госпитализировали из-за полученной в Загребе травмы

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Берлускони госпитализировали из-за полученной в Загребе травмы

Москва, 22 ноября. Лидера итальянской партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане. Об этом сообщают местные СМИ.

По последним данным, 83-летний Берлускони упал Загребе, где он находился для участия в конгрессе и саммите Европейской народной партии (ЕНП), и получил травму. Однако за помощью медиков политик обратился только в Италии. Серьезных травм у него диагностировано не было.

Врачи сообщили, что Сильвио Берлускони получил ушиб и гематому.

«Нет переломов бедра, ключиц, берцовых и других костей. Не было никакого срочного возвращения», — проинформировали в штабк Берлускони.

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Источник: Corriere della Sera
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