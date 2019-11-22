Путин встретится с главой Азербайджана в декабре в Петербурге

Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин рассчитывает встретиться с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым 20 декабря в Петербурге.

Глава государства встретился в пятницу с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой.

«Передайте самые наилучшие пожелания президенту Азербайджана. Надеюсь, мы будем иметь удовольствие встретиться с ним 20 декабря в Санкт-Петербурге», — сказал Путин.

Алиева поблагодарила российского лидера за приглашение посетить Россию. Она рассказала Путину, что столица РФ является близким и дорогим ей городом — «здесь прошли мои студенческие годы, и каждый раз Москва радует глаз».

Кроме того, первый вице-президент Азербайджана передала главе российского государства привет от Алиева и приглашение посетить республику.