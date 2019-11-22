Адвокат пояснил, почему считает фейком «исповедь уцелевшей избранницы историка Соколова»

Адвокат Александр Почуев прокомментировал появление в одном из петербургских СМИ интервью, в котором приводится анонимный и весьма откровенный рассказ женщины о ее якобы имевших место достаточно длительных и непростых отношениях с бывшим доцентом СПбГУ историком Олегом Соколовым. 63-летний Соколов является фигурантом дела об убийстве своей сожительницы — 24-летней аспирантки университета Анастасии Ещенко, роман с которой у него длился несколько лет.

В интервью, опубликованном изданием «Фонтанка», Соколов представлен в крайне невыгодном свете: анонимная рассказчица утверждает, что около десяти лет назад она едва не стала жертвой историка и лишь чудом не повторила судьбу Ещенко.

Адвокат Александр Почуев, представляющий интересы Соклова, назвал интервью «фейк ньюс», направленным на демонизацию его подзащитного. Адвокат также обвинил издание, опубликовавшее материал, в самопиаре, а автора интервью — в клевете. Почуев пообещал принять меры и предположил, что кому-то нужно «уничтожить историка Соколова еще до суда».

Федеральное агентство новостей связалось с Почуевым и попросило пояснить, почему обнародованная информация представляется ему фейковой.

«Прежде всего, если бы это был реальный свидетель, допрошенный следствием, он с большой долей вероятности дал бы расписку о неразглашении тайны следствия, — отметил адвокат. — В данном случае, поскольку тут дается такое подробное, смакующее интервью, думаю, что такой человек точно не может являться свидетелем. Он, видимо, не был допрошен по этому делу. И доверять подобного рода информационным вбросам по столь резонансному делу я бы не стал».

Особое недоверие у Почуева вызывает анонимность «исповеди уцелевшей избранницы историка Соколова» (это подзаголовок материала). По мнению адвоката, в интервью содержится информация, компрометирующая его подзащитного, что может помещать беспристрастности предстоящего судебного разбирательства.

«У нас в России анонимки писать принято с давних времен. Вспомним года репрессий, когда по анонимке могли расстрелять человека, — говорит Почуев. — Но мы же живем все-таки в цивилизованном обществе, тем не менее человек на условиях анонимности сообщает такие подробности и не несет за это ответственности, как и человек, который про все это рассказывает, и редакция, которая все это публикует без указания достоверности этого источника. Да, безусловно, Олег Валерьевич (Соколов) сейчас находится сейчас в тюрьме и не может ответить тем, кто подобным занимается. Но это уже не новая ситуация: уже было разбирательство в суде, где было признано, что это недостоверная информация», — отмечает Александр Почуев.

Ранее в СМИ всплыло заявление в правоохранительные органы десятилетней давности о якобы имевших место насильственных действиях со стороны Соколова по отношению к некой девушке. В материале, который Почуев называет фейком, утверждается, что героиня интервью — та самая девушка, предположительно, пострадавшая от рук Соколова.

В конце интервью указано, что интересы этой девушки, в настоящее время живущей за рубежом, представляет писатель и адвокат Никита Филатов, и что ни он, ни его доверительница никаких комментариев другим СМИ давать не будут.

Чтобы представить точку зрения этой стороны, корреспондент Федерального агентства новостей попытался связаться с Филатовым, который любезно ответил в SMS-сообщении:

«Извините, при всем уважении к ФАН, вы уже шестнадцатое СМИ на сегодня. Там же четко написано: никаких комментариев».

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Петербург специалистов СК для участия в расследовании дела об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко доцентом СПбГУ Олегом Соколовым. Бастрыкин также поручил проверить сведения «о противоправных действиях обвиняемого в отношении другой студентки и по результатам проверки принять обоснованное процессуальное решение».

В настоящее время Следственный комитет официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). Ранее Соколов дал признательные показания в убийстве Ещенко. 9 ноября историк был задержан, когда пытался утопить в Мойке рюкзак с фрагментами тела убитой. Позже в СМИ появилась информация, что, возможно, девушка была убита во сне. На обоснованности этой версии настаивает и автор анонимного интервью.

Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского государственного университета, специалист по Франции и временам Наполеона, участник реконструкций. После трагедии СПбГУ уволил Соколова.