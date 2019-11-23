Открылся фонд помощи 97-летней звезде Instagram

Идея завести бабушке собственный блог в Instagram пришла в голову внуку Алефтины Николаевны Константину Перминову. Летом женщина пережила страшный стресс: преступники вынесли из ее дома около 500 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны и помощь родственникам.

Федеральное агентство новостей узнало, как себя чувствует ветеран Великой Отечественной войны Алефтина Груздкова, которая в 97 лет стала популярным блогером.

«Все случилось в начале июня. Примерно за месяц до происшествия она забрала деньги из банка, потому что ей названивали на мобильный телефон какие-то мошенники и просили прийти в банк, — рассказал ФАН Константин. — Она очень боялась, что эти деньги у нее украдут. Решила, что дома будет спокойнее. Сама пешком сходила в банк и положила их, грубо говоря, в сервант, никому из нас даже не рассказала об этом. И спустя какое-то время ее ограбили. Я это вижу именно как грабеж, хотя следователи оценили как мошенничество. Несмотря на то, что бабушке было сказано посторонним двери не открывать, но она доверчивая и так воспитана, что, если что-то произошло, надо открыть двери. Один преступник представился сотрудником газовой службы и завел ее на кухню, попросил протереть газовые конфорки, а другой в это время зашел в квартиру и вынес все ее сбережения. Она очень переживала из-за этого. Мне она об этом сразу не сказала. Когда узнали, мы испугались, что она вообще этого не переживет».

Дом Алефтины Николаевны огорожен металлическим забором, на территории есть камеры видеонаблюдения. По словам ее внука, полиция изъяла данные и нашла тот момент, где преступники заходят в подъезд, переодеваются в форму работников газовой службы и идут по квартирам.

«Она ветеран, очень законопослушная, — поделился Перминов. — Даже когда садится в машину, первым делом пристегивается. Один увел на кухню и закрыл двери, чтобы она не видела, как проходит второй. Она не знала, что там второй человек. Он встал около двери и сказал: «Давай делай». А потом она спохватилась, второго человека не видела даже, и они этим воспользовались. Один удерживал, а второй в это время «работал».

Заявление подали в 15-й отдел полиции Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Внук встречался со следователями, ему сообщили, что сделано несколько экспертиз, фотографии проверены по ориентировкам, но преступников так и не нашли.

«Нам сказали, что, скорее всего, это был кто-то неместный, «гастролер», — вспоминает Перминов. — И если след найдется, то в течение месяца. Но, к сожалению, нам никто так и не перезвонил».

Чтобы помочь пережить потрясение, внуки предложили бабушке завести Instagram. Купили ей планшет, установили WhatsApp, чтобы можно было держать связь с родными и наблюдать, как растут правнуки, некоторые из которых живут в других городах.

«Она знает очень много стихов, интересных историй о войне, очень любит готовить, и все это она делает для своих подписчиков. Приходят тысячи сообщений, ответов, на нее подписываются пользователи со всего мира. Для нее Instagram стал окном к людям, она любит читать их ответы и всегда улыбается. Сейчас, когда она сломала шейку бедра и лежит в больнице, это для нее колоссальная поддержка, я объясняю, что она нужна не только нам, родственникам, но и многим людям в разных странах. Она сама пытается управляться с планшетом, но пальцы плохо слушаются еще со времен войны: изменились из-за холода, ей часто тяжело даже нажимать на кнопки. Она это делает немножко неуклюже, и мы ей помогаем, когда она не справляется. Но иногда сама записывает какие-то видяшки, присылает нам в WhatsApp», — рассказал Константин.

К сожалению, здоровье Алефтины Николаевны сейчас подкосилось. Дома она упала и сломала шейку бедра. Обычно в таком возрасте врачи не берутся делать операцию, но бабушку они решились прооперировать, и ее сердце выдержало наркоз. Реабилитация проходит непросто. Она мало ест и почти не встает, но родные рассчитывают на лучшее, к тому же за здоровье ветерана переживают пользователи со всего мира.

«Еда больничная не очень нравится ей, конечно, — поделился переживаниями внук. — Мы натираем ей яблочки, другие фрукты, делаем пюре, но она очень мало съедает, от силы 500 калорий в день набирает, а ведь ей надо восстанавливаться. К ней добавляются сотни тысяч подписчиков, многие предлагают помощь. Мы долго отказывались с братом, сами решили заниматься ее вопросами, но люди предлагают подарки, и реабилитационный курс оказался тяжелее, чем мы думали, так что все-таки мы решили создать фонд. В профайле ее страницы он есть. На реабилитацию нужны серьезные средства, чтобы все было действительно на высшем уровне. К тому же многие просто хотят присылать подарки, что-то сделать для нее. Вот прямо сейчас ей нужны будут уколы, в каждую коленку, один укол — 6-7 тысяч. Первый укол мы уже оплатили и ей поставили, аллергии у бабушки нет, значит, можно провести целый курс. Ведем переговоры о платной палате. Есть клиника, которая предложила свои услуги, но туда бабушку надо везти, а она очень тяжело переносит переезды — ее сразу начинает тошнить. И если есть возможность пройти реабилитацию здесь, то лучше так и поступить».

Алефтина Груздкова ушла на фронт добровольцем, когда ей еще не было 18 лет, под именем своей родной сестры Анны, потому что хотела защищать Родину. Перед войной, оставшись сиротами, они с сестрами и братом жили в тесной комнатушке. Четыре года она провела под Москвой, защищая столицу в войсках ПВО от немецких самолетов. Каждое утро ходила за газом для аэростатов по 20 километров: газгольдеры не влезали в трамвай, и тащить их надо было на себе. По ночам были изнурительные, тревожные дежурства, спали они с сослуживцами по 2-3 часа в сутки. После войны вернулась домой и много лет работала на заводе «Уралмаш» в военной приемке. С покойным супругом они прожили душа в душу 63 года до самой его кончины. До последнего времени Алефтина Николаевна жила самостоятельно, но одна никогда не оставалась: сначала дети и внуки, а потом и целый мир был рядом с этой сильной и удивительной женщиной.