ЦСКА следит за лучшим бомбардиром ФНЛ

Москва, 22 ноября. Столичный ЦСКА следит за нападающим «Торпедо» Иваном Сергеевым, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам собеседника, 24-летний футболист рассматривается «армейцами» в качестве альтернативы другому представителю ФНЛ — Денису Макарову из «Нефтехимика», на которого также претендуют «Ростов» и «Рубин». Не исключено, что Сергеев присоединится к ЦСКА в ходе зимнего трансферного окна. Стоимость перехода оценивается в 400 тысяч евро.

Сергеев перешел в «Торпедо» из «Тамбова» на правах свободного агента минувшим летом, ранее он выступал за московский клуб на правах аренды. В текущем сезоне на счету игрока 27 матчей, 15 голов и 2 результативных передачи. С 13 забитыми мячами 24-летний футболист возглавляет гонку бомбардиров ФНЛ.