Киев, 22 ноября. Украину, вне зависимости от итогов встречи в «нормандском формате», ждут анархия и растаскивание земель. Об этом заявил глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

По его мнению, нынешний президент Украины Владимир Зеленский назовет себя «победителем» после встречи «нормандской четверки» в Париже. Однако, добавил эксперт, после этого на Украине может начаться активная продажа земель страны предприятиям с иностранным участием. В результате приватизации через несколько лет на Украине наступит анархия, считает Ищенко. Он предрек Украине сценарий хуже гражданской войны.

«После того, как свергли Януковича, началась гражданская война. Может стать еще хуже. В ходе этой гражданской войны вначале стали появляться какие-то клоуны, которые говорили: «Мы точим ножи на Порошенко». А потом уже начали появляться серьезные клоуны, которые с оружием в руках приходили и говорили: «Зеленский, или так, как мы думаем, или можем сейчас Банковую штурмовать», — сказал Ищенко в эфире телеканала НТВ.

Напомним, 13 ноября депутаты Верховной рады Украины приняли в первом чтении законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Законопроект формально запрещает иностранцам покупать землю до 2024 года, однако для зарегистрированных на Украине иностранных компаний сделано исключение. Такие предприятия смогут приобретать землю с 1 октября 2020 года наравне с украинскими компаниями.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс отказался подчиняться новому руководству страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в «Операцию объединенных сил», против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек. Найти решение кризиса пытаются в рамках международных встреч, в том числе — в «нормандском формате». Елисейский дворец сообщил, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже.