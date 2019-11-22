В Киеве объяснили, чем миграция украинцев страшнее коррупции

Киев, 22 ноября. Массовый выезд украинцев за границу страшнее коррупции, убежден киевский девелопер-миллионер, совладелец столичного ТРЦ «Dream Town» Александр Меламуд. По его мнению, выезд граждан из страны приносит Киеву лишь мнимую экономическую выгоду.

Меламуд, объясняя, почему миграция украинцев страшнее коррупции, констатировал, что из страны уезжают специалисты и активные люди, которые должны были бы строить государство.

«Когда мне рассказывают сказки, что нам заробитчане присылают какое-то неимоверное количество миллиардов долларов, то мне смешно. Да, они присылают на текущие расходы, это тоже поддерживает экономику, но они же не выстраивают систему здесь, они не строят то, что должны строить здесь», — сказал в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» предприниматель, назвав сложившуюся ситуацию большой проблемой.

Бизнесмен также обратил внимание на то, что переехавшие из Украины в другие страны граждане начинают привыкать к тому государству, где они работают, затем они перевозят свои семьи, которые также начинают адаптироваться к новым условиям жизни.

«Уже никто возвращаться не собирается», — подчеркнул он.

В то же время Меламуд не знает, что делать с проблемой миграции. По его мнению, чтобы украинцы оставались в родной стране, необходимы надежды и перспектива.

«До «хорошо здесь» нам еще ого-го. Если мы действительно в правильном русле будем двигаться, то до «хорошо здесь» еще так далеко… А на перспективу, к сожалению, оно пока не работает», — добавил он.

Ряд украинских политиков и бизнесменов поднимали вопрос миграции и ее влияния на экономику страны. Депутат Верховной рады, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что безвизовый режим со странами ЕС стал главной угрозой для Украины, поскольку это «высасывает трудовые ресурсы».