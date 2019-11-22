На ВДНХ начинает работать каток. ФАН-ТВ

На ВДНХ открывается «Город зимы». Он будет состоять из трех тематических площадок, каждая посвящена определенной эпохе.

От арки Главного входа до Центрального павильона расположится «Зима нашего детства» — здесь пройдет праздничный карнавал в новогодних костюмах. Площадку оформят в стиле 50-х годов.

«Космос на ВДНХ» будет напоминать о 60-х, об эпохе освоения космоса. Здесь покажут уличный спектакль о Солнечной системе, а также флешмоб, в котором актеры и танцоры будут выступать в костюмах космонавтов.

Каток получил название «Место встречи». Он оформлен в стиле новогодних праздников 70-80-х, с соответствующим музыкальным сопровождением. Гостей развлекут аниматоры в костюмах пингвинов и снеговиков.

