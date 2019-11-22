Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства

Санкт-Петербург, 22 ноября. Мать убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Галина Ещенко провела собственное расследование убийства своей дочери и назвала новую версию случившегося.

Подполковник МВД РФ по Краснодару Галина Ещенко рассказала, что, скорее всего, причиной совершения жесткого преступления могло стать желание 24-летней девушки прекратить отношения с Соколовым.

«Я думаю, ей просто все это надоело — тотальный контроль с его стороны, и она сказала Соколову, что уходит. А еще решающую роль мог сыграть наш приезд», — рассказала мать Анастасии.

Галина Ещенко вместе с супругом планировали навестить дочь в середине ноября, и, возможно, именно это и сподвигло девушку принять решение расстаться с экс-доцентом СПбГУ, отношения с которым могли вызвать недовольство со стороны родителей. По словам матери убитой девушки, она не знала, что ее дочь живет с историком около года.

Напомним, Олега Соколова задержали неделю назад. Он пытался утопить в реке Мойке женские руки. В квартире бывшего доцента СПбГУ полицейские нашли пилу и обезглавленное тело девушки. В отношении Соколова возбудили уголовное дело по статье «Убийство», он признался в совершении преступления и оформил явку с повинной. Под стражей историк будет находиться до 8 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что Соколов попытался свести счеты с жизнью во время следственного эксперимента, опубликовано видео.