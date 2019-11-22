Поклонникам Прокловой не понравилась напоминающая о раке прическа-парик

Москва, 22 ноября. Поклонникам Елены Прокловой не понравилась похожая на парик прическа, которую можно заметить на последних фотографиях известной актрисы в соцсетях.

Некоторые сочли это попыткой омолодиться, другие испугались, что артистка скрывает следы химиотерапии. Напоминающая о раке прическа-парик показалась им неуместной.

«А почему у вас парик? Не обольщайтесь, ваш возраст виден», «Елена, а почему парик? Вы понимаете, что это провоцирует слухи о раке?» — пишут подписчики Instagram Прокловой.

Тем не менее большинство интернет-пользователей в целом положительно отозвались о внешнем виде актрисы. Отметим, что 66-летняя Проклова прикладывает массу усилий для того, чтобы сохранить свою красоту. Она сидит на специальных диетах, ест только натуральные продукты, а также регулярно пользуется услугами косметологов и пластических хирургов.

Звезда советского кино не видит ничего плохого в пластических операциях, однако считает, что секрет красоты кроется вовсе не в этом. По ее словам, люди стараются быть красивыми, когда получают удовольствие и от своей работы, и от жизни, пишет «Экономика сегодня».

Елена Проклова известна российскому кинозрителю по ролям в фильмах «Снежная королева», «Мимино», «Собака на сене», «Капитанская дочка», а также по российскому сериалу «Досье детектива Дубровского».

Ранее интернет-пользователи и журналисты выразили обеспокоенность в связи с «неопрятным внешним видом» и «отекшим лицом» Аллы Пугачевой, когда та пришла в качестве приглашенного гостя на юбилейный концерт группы «Цветы». Косметолог объяснила, что Пугачева выглядит хорошо для своих лет, просто люди привыкли к отредактированным фотографиям, где возраст певицы умело скрывается с помощью Photoshop.