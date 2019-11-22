Замок Галкина и Пугачевой «атаковали» птицы

Москва, 22 ноября. Телеведущий Максим Галкин рассказал своим подписчикам в Instagram, что его с Аллой Пугачевой замок «атаковали» птицы. Юморист возмутился, что пернатые «пометили» его окно.

В stories Галкин опубликовал видеозапись, где запечатлен рассвет, который можно увидеть из окна дома звездной пары. На видео можно разглядеть красивый пейзаж и увидеть восход солнца.

«А это что? Ну что это такое? Как эти птицы умудряются? Ну как? Ну стекло же вертикальное. Ну как же ты пометила это стекло?» — заявил в видео Галкин.

Ранее примадонна российской сцены Алла Пугачева огорчила поклонников пессимистичным комментарием: звезда усомнилась, что доживет до совершеннолетия своей дочери Лизы. Сейчас ей 70 лет, Галкину — 43 года. Разница в возрасте между супругами составляет 27 лет. Как неоднократно сообщали СМИ, Пугачева и Галкин счастливы в браке, а несколько лет назад в семье звезд на свет появились двойняшки Лиза и Гарри.

Осенью 2019 года замок Галкина и Пугачевой в подмосковной деревне Грязь оказался в центре скандала. Соседи звездной четы потребовали снести дом. Они указали на то, что здание построено с нарушением норм и правил. Соседи направили обращение в прокуратуру с просьбой проверить строение на соблюдение санитарных норм и правил, которые утверждают высоту зданий в этой местности не более 20 метров и трех этажей.