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Скончалась актриса из сериала «Теория Большого взрыва»

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Скончалась актриса из сериала «Теория Большого взрыва»

Вашингтон, 22 ноября. Американская актриса Джейн Гэллоуэй Хейтц ушла из жизни в возрасте 78 лет, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Артистка умерла в больнице города Хайленд-Парк в штате Иллинойс от застойной сердечной недостаточности, рассказала дочь Хейтц.

Прощание со знаменитостью пройдет 30 ноября. Где именно похоронят актрису, не уточняется.

Родственники скончавшейся звезды призвали соболезнующих сделать пожертвование в Американскую кардиологическую или диабетическую ассоциации.

Свою карьеру на телевидении Хейтц начала в начале 90-х. За годы работы на ТВ она снялась в нескольких десятках сериалов, в том числе в «Теории Большого взрыва», «Анатомия страсти», «Бесстыжие», «C.S.I. Место преступления».

В полнометражном художественном фильме она дебютировала в 1999 году, исполнив роль в картине Дэвида Линча «Простая история».

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Источник: The Hollywood Reporter
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