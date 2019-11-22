Скончалась актриса из сериала «Теория Большого взрыва»

Вашингтон, 22 ноября. Американская актриса Джейн Гэллоуэй Хейтц ушла из жизни в возрасте 78 лет, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Артистка умерла в больнице города Хайленд-Парк в штате Иллинойс от застойной сердечной недостаточности, рассказала дочь Хейтц.

Прощание со знаменитостью пройдет 30 ноября. Где именно похоронят актрису, не уточняется.

Родственники скончавшейся звезды призвали соболезнующих сделать пожертвование в Американскую кардиологическую или диабетическую ассоциации.

Свою карьеру на телевидении Хейтц начала в начале 90-х. За годы работы на ТВ она снялась в нескольких десятках сериалов, в том числе в «Теории Большого взрыва», «Анатомия страсти», «Бесстыжие», «C.S.I. Место преступления».

В полнометражном художественном фильме она дебютировала в 1999 году, исполнив роль в картине Дэвида Линча «Простая история».