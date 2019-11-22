Стали известны детали разговора Дорониной с Путиным

Москва, 22 ноября. Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину из-за сложившейся в столичном театре ситуации. О беседе артистки и главы государства рассказал актер Андрей Чубченко, который сопровождал Доронину после церемонии вручения госнаград в Кремле.

Во время награждения Доронина, которая получила орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени, некоторое время общалась с Путиным, затем их разговор продолжился после церемонии.

Чубченко, сославшись на слова самой артистки, сообщил, что Доронина попросила российского лидера вмешаться в сложившуюся во МХАТе ситуацию. Президент театра пожаловалась главе государства, что некоторые артисты лишились ролей и надбавок с приходом нового художественного руководителя.

«Особенно ее волнует, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, и она очень просит вернуть актерам роли и надбавки, поскольку без надбавок их зарплаты составляют около 25 тысяч», — сказал Чубченко, добавив, что народная артистка СССР рассказала Путину об отправленных ему письмах по этому поводу.

На минувшей неделе ряд деятелей искусств обратился к президенту России с открытым письмом, в котором раскритиковал работу Эдуарда Боякова, который стал худруком МХАТа имени Горького в конце прошлого года, и потребовал вернуть к руководству Доронину, которую отправили в отставку «без каких-либо оснований».