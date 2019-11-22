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Суд по делу обвиняемого в США Буркова намечен на 21 апреля

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Суд по делу обвиняемого в США Буркова намечен на 21 апреля

Вашингтон, 22 ноября. Ускоренное судебное разбирательство по делу гражданина России Алексея Буркова в США назначено на 21 апреля 2020 года.           

«Я назначаю дату процесса с жюри присяжных на 21 апреля в 10 утра», — сказал судья Ти Эс Эллиот.                     

Он подписал распоряжения о предоставлении улик по делу и о защите частной информации. Отмечается, что ходатайства по делу должны быть поданы до 7 февраля.

Напомним, суд Соединенных Штатов постановил арестовать до проведения судебного разбирательства россиянина Алексея Буркова. Его подозревают в совершении киберпреступления. Молодому человеку грозит 80 лет лишения свободы по пяти преступным эпизодам. Как считает обвинение, россиянин причинил ущерб, который равняется порядка 20 миллионам долларов.                          

Буркова задержали в Израиле в 2015 году, после чего власти страны приняли решение его экстрадировать в США по запросу Вашингтона. В МИД РФ отметили, что решение Иерусалима вызывает «крайнее сожаление и идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран».                                                                             

Ранее в пресс-службе дипломатического представительства РФ в Вашингтоне сообщили, что российские дипломаты посетили в следственном изоляторе в американском штате Вирджиния экстрадированного из Израиля Алексея Буркова.                          

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Источник: РИА Новости
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