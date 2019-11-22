Чаплин осудил «поющие трусы» Бузовой на фоне Исаакия

Санкт-Петербург, 22 ноября. Протоиерей, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот Всеволод Чаплин осудил певицу Ольгу Бузову, которая ранее сфотографировалась в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора.

Скандальную фотографию девушка опубликовала в соцсетях после выступления в петербургском клубе A2. Из одежды на Бузовой были только черный топ и трусики. Образ роковой женщины довершали густые тени под глазами и красный лак на ногтях.

«Если трусы поющие, это не значит, что их по всякому поводу нужно показывать, тем более что больше нечего. Я долго пытался понять, кто эта дама. Потом мне сказали, что она издает звуки, и эти звуки становятся дико популярными», — рассказал Чаплин iReactor.

Священник отметил, что не интересуется поп-музыкой, особенно российской, однако после «долгих домогательств» со стороны друзей он согласился посмотреть клип Бузовой, в котором певица и ее партнер «чистили друг другу» тела. И кроме примитивной эротики настоятель не увидел в ролике ничего — ни выдающихся вокальных данных, ни остроумного текста, ни хорошей музыки.

Чаплин напомнил, что это не первый раз, когда девушки, у которых нет голоса, пытаются создать себе имя с помощью подобных провокаций. Он намекнул на исполнительниц из скандальной группы Pussy Riot, которые получили реальный тюремный срок по статье «Хулиганство» после того, как устроили концерт в Храме Христа Спасителя.

В итоге, считает священнослужитель, скандальная слава прошла, а славы девушкам это не прибавило. Он выразил уверенность, что и Бузову ждет забвение.