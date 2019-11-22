Появилось видео задержания подозреваемых в заказном убийстве рязанского бизнесмена

Москва, 22 ноября. Следователи задержали пятерых человек по подозрению в причастности к заказному убийству рязанского предпринимателя, сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, двое подозреваемых остановили автомобиль бизнесмена с просьбой помочь в связи с поломкой их транспорта. Затем они несколько раз выстрелили в мужчину и скрылись с места преступления. Убийство было совершено 26 сентября 2019 года.

«Установлена причастность к совершению убийства предпринимателя пятерых граждан, двое из которых исполнители – жители Ставропольского края, временно проживающие в Московской области, двое пособников и заказчик – жители Московской области и Рязани», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подозреваемые убили рязанского предпринимателя за крупное денежное вознаграждение из-за его профессиональной деятельности. Убитый был руководителем предприятия в сфере организации пассажирских перевозок маршрутными такси.

СК опубликовал видео задержания подозреваемых.

Напомним, в конце сентября на автодороге между Спасском-Рязанским и селом Фатьяновка было обнаружено в автомобиле тело бизнесмена с огнестрельным ранением. По факту случившегося возбуждены уголовные дела об убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.