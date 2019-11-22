Венедиктов угрожает медиагруппе «Патриот» за публикацию неудобной правды о сыне-маргинале

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» устроил атаку на главу попечительского совета медиагруппы «Патриот» в ответ на серию публикаций о бурной жизни его сына-уклониста Алексея Венедиктова — младшего.

Вскоре после того, как издания, входящие в медиагруппу «Патриот», рассказали читателям о правонарушениях сына главреда либеральной радиостанции, Алексей Венедиктов перешел на язык угроз. Отец желающего смерти выходцам из стран СНГ и Кавказа уклониста написал в своем Telegram-канале посвященный бизнесмену Евгению Пригожину пост.

Венедиктов отметил, что сотрудники «Эха Москвы» не прекратят освещать смерть российских журналистов в ЦАР и заболевания детей в школьных и дошкольных образовательных учреждениях Москвы. Однако либерал умолчал как о роли Михаила Ходорковского в убийстве журналистов, так и о клевете в адрес поставщиков питания со стороны ФБК (признан иноагентом).

С чего все началось

Публикации о Венедиктове-младшем появились в российских СМИ после того, как в бармене московской кальянной узнали сына главреда «Эха». Сама работа молодого человека не вызвала бы вопросов, если бы он не торговал алкоголем «мимо кассы» без соответствующей лицензии.

Кроме того, выяснилось, что он числится в списках убывших из страны на постоянное проживание за границей, однако все время при этом находится в Москве. На первый взгляд кажется, что и здесь нет ничего криминального, но это вовсе не любовь к Родине, а использование «лазеек» в законе для освобождения от службы в армии.

Доказательства наплевательского отношения к законодательству журналисты обнаружили и на странице в соцсети Венедиктова-младшего. На ней содержатся публикации фотографий из многочисленных ДТП, которые сопровождаются экстремистскими высказываниями и пожеланиями смерти выходцам из СНГ и Кавказа, кадры поездки на крыше автобуса и прочие признаки аморального образа жизни.

После публикаций молодой человек закрыл профиль для просмотра другими пользователями, а его отец, покрывавший выходки сына и «отмазавший» его от срочной службы, принялся угрожать в Интернете.

Убийство журналистов было нужно Ходорковскому

Венедиктов в своем послании упомянул историю с убийством троих российских журналистов в Центральноафриканской Республике летом прошлого года. Необходимо отметить, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко отправились в командировку для съемок фильма о ЧВК «Вагнер» как наемные рабочие Центра управления расследованиями (ЦУР), финансировавшегося беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

Они не стали оформлять рабочие визы, поехали как туристы без охраны, имея при себе фальшивые удостоверения сотрудников миссии ООН. Ходорковский не озаботился выделить средства и найти им сопровождающих с оружием для проезда по территориям, контролируемым различного рода группировками, включая исламские. Они контролируют 80% территории страны.

В итоге всего через несколько дней по прибытии в Африку журналисты были расстреляны бандитами на безлюдной дороге в одном из опаснейших районов государства. Сам Ходорковский попытался снять с себя ответственность за трагедию и задействовал в этом своих «карманных» журналистов из ряда либеральных изданий, включая «Эхо Москвы».

Убийство журналистов он использовал с выгодой для себя, получив повод для критики деятельности российской стороны за границей. Он контролировал командировку с самого начала и до трагического конца, записав ее в свой актив.

Клевета на поставщиков питания

Резонансный случай заболевания детей в школах и детсадах столицы привлек внимание либерального сообщества после того, как за него «взялись» сотрудники ФБК и, в частности, Любовь Соболь. Она попыталась построить на инциденте предвыборную кампанию в Московскую городскую думу, для чего не погнушалась клеветы и изготовления фейковых расследований.

Несмотря на то, что компетентные органы в ходе расследования не установили вины поставщика питания «Конкорд», принадлежащего Пригожину, Соболь выдвинула обвинения против компании, а также выпустила видеоролик о якобы антисанитарии в «Московском школьнике», ошибочно связав поставщика с «Конкордом».

На видеозаписи был продемонстрирован старый интернет-мем про «умытаз» и проплаченный ложный комментарий бывшей сотрудницы предприятия Натальи Шиловой. После публикации видеозаписи женщина призналась, что читала заранее написанный в ФБК текст, а денег за оказание услуги так и не увидела. Любовь Соболь перестала выходить на связь, а позже работники ФБК стали сыпать угрозами вплоть до физической расправы.

Компания «Московский школьник», в свою очередь, подала иск к ФБК, Соболь и ее куратору Алексею Навальному, который с легкостью выиграла. Суд постановил удалить ролик, принести извинения за клевету и выплатить 88 миллионов рублей в качестве компенсации.

Папа может

Угрозы по подобным делам выдают отчаяние Венедиктова, всеми силами прикрывавшего своего сына-маргинала. Использование связей во всех сферах на самых разных уровнях помогало держать скандалы в тайне, а отпрыску гарантировало безнаказанность.

Сейчас, когда неприглядные факты и правонарушения появились в открытом доступе для широких масс читателей, главреду остается только решать вопрос в абсолютно «оппозиционном» ключе: шантажом и запугиванием. Однако любому просвещенному в обеих ситуациях человеку сразу становится понятно, что подобный блеф не имеет под собой силы и заранее обречен на провал.