«Вишневский» секс-скандал в «Герцена» вылился в петицию студентов против цензуры в вузе

Санкт-Петербург, 22 ноября. Напряженность между студентами и преподавателями нарастает в РГПУ имени Герцена, оказавшемся в центре внимания общественности после скандала с обвинениями в домогательствах в адрес депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского. В этот день, 22 ноября, в вузе завершается сбор подписей под петицией о допуске студентов на прием к ректору учебного заведения Сергею Богданову.

Ранее в СМИ появились сообщения о харассменте со стороны Вишневского, который ведет преподавательскую деятельность в «Герцена». После того, как руководство вуза стало отрицать данные заявления, молодежь вышла на улицы с транспарантами «Одного «Наполеона» уже поймали». Позже в Сети появились сообщения, что студентам под угрозой отчисления запретили поднимать тему скандала в соцсетях, а преподавателям рекомендовали воздержаться от общения с прессой.

После этого в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что учащиеся вуза собирают подписи под петицией о допуске на личную встречу с ректором Богдановым.

В распоряжении редакции Nation News появились скриншоты переписки участников инициативной группы. В петиции сказано, что студенты юридического факультета на общем собрании студентов решили создать инициативную группу, которая намерена участвовать «в разрешении ситуации, сложившейся вокруг Б. Л. Вишневского и принимаемых университетом мер для ее разрешения».

«Мы считаем, что путь запрета и тотальной цензуры, выбранный руководством вуза, неэффективен, оказывает чрезмерное давление на студентов и приводит к нарастающему напряжению между студентами и преподавателями. Конкретные предложения в решении данной проблемы будут озвучены группой представителей при личной встрече с ректором вуза», — говорится в петиции, текст которой приводит издание.

Напомним, депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский оказался в центре скандала после того, как одна из бывших студенток РГПУ имени Герцена обвинила его в домогательствах. Письмо девушки опубликовали «Народные новости». Позже Федеральное агентство новостей получило аналогичное письмо от другой выпускницы РГПУ Алины.

ФАН запустило опрос о харассменте, в котором на условиях анонимности могут принять участие все, кто пострадал от домогательств или стал их свидетелем.