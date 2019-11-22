Польша выдала России экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова. События дня. ФАН-ТВ

Польша выдала России бизнесмена Чернякова Долгий «евротур» для беглого миллиардера наконец завершился возвращением на родину. Польша выдала России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова. У нас он обвиняется в мошенничестве почти на 17 млрд рублей. Очередная история о «космических хищениях» включила в себя целую серию уголовных дел. Она началась в 2011 году, когда корпорация Чернякова получила 28 млн рублей на строительство Академии дзюдо в Зеленограде. Работы были выполнены лишь частично, но бизнесмен все документы благополучно подписал. Но, по сути, это оказалось мелочью, ведь в том же году его НПО «Космос» получило кредит свыше 10 млрд рублей от «Банка Москвы» (на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля). Назад эти средства так и не вернулись. Сам Черняков скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Но затем выяснилось, что пострадали не только партнеры НПО «Космос», но и сотрудники дочерней компании «Космос Спецстрой», которым стабильно не давали зарплату. Общий долг составил 180 млн рублей. Недовольные работники вышли на пикеты, но бизнесмен успешно скрывался аж до 2017 года, пока его не задержали в Варшаве по ордеру Интерпола. Любопытно, что об экстрадиции Черняков попросил сам, видимо, не очень доверяя польскому правосудию.

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила для водителей Новые правила медосмотра для водителей — ошибка. И она будет исправлена. Эти, вселяющие надежду новости, озвучил замгенпрокурора России Александр Буксман. Он объяснил, с чем связаны недавние (и вместе с тем неудачные) поправки Минздрава. Дело в том, что в базах ГИБДД явно не хватает данных о стоящих на учете алкоголиках и наркоманах, поэтому нередко они получают водительские права. Но, к слову, теряют их тоже часто: по словам Буксмана, в России «корочек» лишились около 80 000 таких шоферов. Напомним, что сегодня, с 22 ноября автолюбителей ждали нововведения: два обязательных теста на алкоголизм и наркоманию, а также не менее обязательный рост цен на эти анализы. Стоимость необходимой медсправки могла увеличиться в пять, а то и в десять раз, хотя сейчас она стоит в районе тысячи рублей. Пытаясь опередить события, водители массово встали в очереди к врачам — ради документа по старой цене. Новшество раскритиковали многие, в том числе и президент России Владимир Путин — эти правила медосмотра он назвал чушью. А СМИ уже сообщили о кадровых изменениях: якобы глава Минздрава Вероника Сковорцова уже уволила одного из экспертов, давших положительный отзыв о новых правилах. Речь о Татьяне Клименко — директоре центра наркологии им. Сербского, хотя официально это не подтверждено. Что касается поправок, сейчас они перенесены на 1 июля 2020 года. И, в каком виде они вступят в силу, пока не совсем ясно.