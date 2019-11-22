Сильно похудевшая Волочкова рассказала о своей экстремальной диете

Москва, 22 ноября. Известная балерина Анастасия Волочкова, которой за короткое время удалось сбросить лишний вес, поделилась секретом своего похудения.

По ее словам, избавиться от лишних калорий помогли восьмичасовые изнурительные репетиции. Во время подготовки к спектаклю «Балерина в Зазеркалье цирка» танцовщица не только упражнялась, демонстрируя фирменный шпагат, но летала на полотнах.

Кроме того, Волочкова призналась, что из-за волнения и интенсивных тренировок она практически перестала есть. Артистке приходится довольствоваться одним приемом пищи в день, причем ее обед, как правило, составляет зелень, острый суп том-ям, яйца и специальный напиток из имбиря и меда.

Впрочем, люди из окружения балерины считают, что истинной причиной изменения ее внешности стал мужчина. Отмечается, что у Волочковой появился поклонник, который увлекается спортом. Именно он и «подсадил» женщину на столь экстремальную диету, пишет портал «7 дней».

На неожиданные перемены во внешнем виде Волочковой поклонники обратили внимание еще в начале ноября, когда танцовщица предстала в подчеркивающем фигуру строгом черном платье и туфлях на высоких каблуках. Женственности ей также добавили распущенные волосы с косой челкой — прежде Волочкова всегда гладко зачесывала волосы и собирала их в пучок или хвост, как это принято у балерин. Это разительно отличалось от прежних образов балерины, которая не стеснялась позировать в купальнике, сидя на шпагате.

Незадолго до этого балерина приняла участие в юбилейном концерте Аллы Пугачевы в Минске. Выступление состоялось на 15-тысячной площадке «Минск-Арены» и было приурочено к 70-летнему юбилею королевы российской эстрады.